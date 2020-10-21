Не мир, но меч: памяти протоиерея Дмитрия Смирнова

21.10.2020, Севастополь, Платон Беседин

После тяжёлой болезни из жизни ушёл протоиерей Дмитрий Смирнов. Пожалуй, один из самых известных современных священников Русской Православной Церкви. Во всяком случае, самый медийный – так точно.

Смирнов прославился своими скандальными высказываниями, которые мгновенно тиражировали СМИ. Причём, тиражировали так, что выходило ещё убийственнее, чем в оригинале. Благо, отец Дмитрий Смирнов изрекал, словно жёг из огнемёта. И вспоминались не только библейские аналогии, но и голливудское «обожаю запах напалма по утрам».

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Он называл женщин, которые состоят с мужчинами в гражданском браке, «бесплатными проститутками». Говорил, что правильно дарить священнику автомобиль. Или постановлял, что мужчины умнее женщин.

Да, много чего наговорил Дмитрий Смирнов. И на первый взгляд его высказывания кажутся не просто громкими, но резкими, точно обезумевший от анаболиков боксёр. Потому, вспоминая о нём после смерти, и пишут, наделяя эпитетами «неоднозначный», «эпатажный» и даже «одиозный».

Однако это лишь на первый взгляд. Потому что Смирнов был человеком, действительно, непростым, сложносочинённым и не без гневного изъяна, но при этом оставался в высшей степени умным, афористичным и, главное, бесстрашным. Его слова (не без исключения, конечно) невозможны для понимания без знания Библии и жития святых.

Для светского человека они кажутся именно что резкими и даже вульгарными, но для человека, мало-мальски изучавшего Святое Писание, они, эти слова, имеют принципиально иной контекст. Но мы, к сожалению, живём не просто в светском, а в глубоко безнравственном и поверхностном обществе – в том, где из Бога сделали либо фетиш, либо пугало.

Смирнов же говорил то, что другие сказать боялись. И реплики, и проповеди его рассматривать во многом необходимо в контексте библейского: «Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч». Хотя, опять же, вырывать фразы из Святого Писания – дело неблагодарное и даже непростительное. Однако тут, полагаю, можно сделать исключение.

Просто в определённый момент РПЦ, пройдя через трудные времена, местами уж совсем перестала быть акцентированной, острой. По слишком многим вопросам она заняла сглаженную, если не сказать, отутюженную позицию. И не хватало в ней тех, кто мог назвать вещи своими именами, кто возвращал к истине первородной. Именно эту функцию подчас и выполнял отец Дмитрий Смирнов. Он не боялся. Вот что важно.

Я это понимал, когда смотрел интервью с протоиереем у Познера, и Владимир Владимирович благодарил священника за то, что тот оказался единственным из РПЦ, кто согласился на интервью. Я понимал это, когда впервые познакомился с Дмитрием Смирновым на Русском Православном Соборе в Ставрополе. Он был смелый, свободомыслящий человек, выделяющийся на общем фоне.

И это ни в коем случае не восхваление, не ода и даже не обеление, потому что отец Дмитрий Смирнов зачастую позволял себе слишком многое, а подчас и вообще провоцировал то, что батюшке провоцировать ни в коем разе не должно. Но кто не без греха?

Сегодня важно другое – то, что в мире, поглощённом топями фейков, лжи, профанаций и толерантности, жил и проповедовал человек, находивший в себе мужество возвращать нас к истокам. Он наводил резкость и делал это подчас очень мудро и своевременно. Собственно, именно этим во все времена занимались лучшие из Божьих людей.