«Не могу подвести друзей»: Зеленский объявил себя «самым опытным» для роли главы Украины

Владимир Зеленский в Лондоне дал интервью британской телекомпании Sky News. В нем он заявил, что «всегда готов передать власть», однако в условиях войны считает себя «хоть и не лучшим, но самым опытным человеком» для того, чтобы провести Украину через это испытание.

«Я самый опытный. Может быть, не самый лучший. Всегда есть люди лучше тебя», — похвалил Зеленский сам себя в ответ на вопрос о том, когда же он все-таки отдаст другим штурвал власти.

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На вопрос, помогут ли опыт и навыки, полученные во время войны, и дальше руководить страной сейчас, Зеленский кокетливо ответил, что это «не его личная заслуга». Мол, «то, чему мы научились и чего я смог достичь вместе с людьми», поможет ему.и дальше руководить Украиной.

Таким образом, Зеленский фактически снова повторил другими словами свой ранее озвученный тезис о том, что, дескать, вопрос проведения выборов – это формат давления на Украину, так как они якобы не могут быть проведены из-за угроз безопасности.

«Двадцать переговоров с лидерами каждый день в трудные моменты. Все это нужно построить. Это не мелочи. Это не только построение, но и достижение результата. И не только результат. Понимаете, этот результат нужно передать Украине, потому что договориться – это только одно. Это сложная руководящая функция», – картинно сетует Зеленский, жалкясь на сложность выпавших ему задач.

При этом он заверил, что якобы готов передать власть кому-то другому, но «не готов предавать людей, которых я люблю и уважаю за то, как мы вели себя во время такого тяжелого испытания».

«Идет война, и для меня большой долг пройти через эту войну вместе со своей страной. Если мои люди хотят меня заменить, то это не значит, что у кого-то есть такое желание, это принципиальный вопрос. Если мои люди считают, что им нужен другой лидер, и у них другое мнение, я не имею права спорить. Это факт. Я просто не имею права оставаться. Да, я устал, потому что в стране идет война, и есть люди, которые так же устали, а может даже больше, кто знает. Мы просто не имеем на это права», – добавил Зеленский.

Не совсем понятно, о каких друзьях идет речь в этой фразе. Может быть, о тех «пяти-шести менеджерах с Банковой», гипертрофированным коррупционным влиянием которых попрекает Зеленского грантоедская пресса?

Также не совсем ясно, отчего вопрос о выборах возник и педалируется Банковой именно сейчас. Вроде бы, если судить по публичным сигналам, никто на Западе этот вопрос перед Киевом пока не поднимает.

Тем не менее, вопрос о выборах и участии в них Зеленского уже дважды за двое суток становится предметом обсуждения в западных СМИ. Причем, оба раза – с подачи самой Банковой.

На днях глава Офиса Зеленского Андрей Ермак дал интервью британскому The Times, в котором заверил в личной преданности шефу, заявив, что тот является «демократом» и пообещал, что на Украине состоятся выборы, как только появится такая возможность