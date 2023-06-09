«Не могу понять этот позор»: В Думе критикуют власти Севастополя за отказ увековечить Лужкова

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Власти Севастополя не хотят присваивать звание почетного гражданина покойному мэру Москвы Юрию Лужкову, который поддерживал город и Черноморский флот в годы украинской оккупации Крыма.

Об этом на «Соловьевских чтениях» в Ливадии заявил депутат Госдумы РФ Константин Затулин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Я не понимаю, почему нельзя отдать должное Юрию Лужкову, пусть с большим опозданием, и посмертно назвать его почетным гражданином Севастополя? Объясняют это тем, что устав Севастополя не позволяет посмертно делать кого-либо почетными гражданами. Это очень странная история. Лужков пропустил свой шанс. Это просто некрасиво. Каждый новый градоначальник думает, что история Севастополя начинается с него», – сказал Затулин.

По его словам, после ухода Лужкова с поста мэра была прекращена работа созданного им фонда «Москва-Севастополь». Сотрудник мэрии Сергей Черемин мотивировал это тем, что поддержка Черноморского флота не является уставной деятельностью российской столицы. Ситуация изменилась только в 2014 году, однако Дом Москвы, построенный Лужковым, был подарен Южному федеральному округу, и из культурно-информационного центра «превратился в мавзолей».

По словам Затулина, власти Севастополя также отказываются отдать дань уважения адмиралу Игорю Касатонову, который в 1992 году помешал передать Черноморский флот в подчинение Украине.

«Я не могу понять этот позор, когда под разными предлогами уклонялись от обсуждения кандидатуры адмирала Касатонова. И адмирал Витко тоже достоин – командующий, при котором Черноморский флот стал действовать в России, находясь в Севастополе», – сказал Затулин.

Руководитель севастопольского отделения Института стран СНГ Сергей Горбачев рассказал, что власти города «замылили» открытие памятной доски Лужкову 5 мая 2020 года, а также вскрытие «капсул времени», которые были заложены московским градоначальником в его севастопольские постройки.

«Хотелось бы, чтобы Юрию Михайловичу посмертно присвоили звание почетного гражданина Севастополя. Если в наших внутренних городских законах нет подобных статей, ничего не стоит законодательному собранию подобного рода статьи внести. Если кто-то является токсичным для кого-то, это абсолютно не значит, что Касатонов не является исторической личностью и национальным героем России, что севастопольцы не благодарны Лужкову. Народная молва сама нарекла район, где он строил дома, Лужниками», – сказал Горбачев.

Петиция о присвоении Лужкову звания почетного гражданина Севастополя была составлена еще в 2016 году. В ней говорилось, что Лужков стал главным проводником идеи возвращения Севастополя и Крыма в Россию.

В 1996 году по его инициативе Совет Федерации рассмотрел вопрос о статусе Севастополя.

По инициативе Лужкова была создана система шефства Москвы и российских регионов над Севастополем и Черноморским флотом, построены три стоквартирных дома для семей российских военнослужащих, детский сад, школ, филиала МГУ в Севастополе, выплачивалась денежная помощь ветеранам.