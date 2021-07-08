«Не могу представить на Украине более коренного народа, чем венгры» – Сийярто

Новости Украины

Будапешт требует от Киева прекратить дискриминацию венгерского национального меньшинства.

Об этом в интервью «Известиям» заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, отвечая на вопрос, как он оценивает принятый на Украине закон о коренных народах, по которому особые права получили лишь украинцы, караимы, крымские татары и крымчаки.

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«Между нами и Украиной, к сожалению, существует этот давнишний конфликт. Я бы хотел, чтобы его не было, но он есть. Украинский парламент принял закон [об образовании], который определенно нарушает права венгерского меньшинства. Я всегда говорю украинским коллегам: если вы сравниваете ситуацию с венграми до принятия закона и после, то вы видите очевидную разницу — мы не хотим ничего сверхъестественного, мы хотим лишь вернуться к тому статусу, который у нас уже был ранее», – сказал министр.

По его словам, если Украина серьезно думает о евроинтеграции, верховенстве закона и демократии, то ей следует вернуть венгерскому меньшинству его права.

Также он заметил, что в Венгрии термин «коренной народ» означает, что это сообщество давно проживает на указанной территории.

«Я не могу представить на Украине более коренного народа, чем венгры. Это, конечно, некоторое преувеличение, но тем не менее эти люди живут на этой территории уже на протяжении веков. Там даже есть люди, которые, не покидая одного города, могли быть гражданами аж пяти стран: СССР, Украины, Чехословакии, Словакии, Венгрии. Менялась принадлежность территории, но не проживающий на ней народ», – отметил глава МИД Венгрии.

«Как я понял от украинских коллег, в их словаре «коренной» значит что-то другое. Для меня это, если честно, немного странно, потому что у этого термина может быть только одно значение. Так или иначе, венгров в число коренных народов не включили, хотя это могло бы решить нынешнюю ситуацию. Потому что, насколько понимаем, коренные меньшинства имеют те же права, которые были у венгров до всех законодательных изменений. Мы постоянно общаемся с моим украинским коллегой министром Кулебой, но до сих пор никакого прорыва нам достичь не удалось», – резюмировал Сийярто.