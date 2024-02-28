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Западные государства не спешат помогать украинцам, которые тысячами гибнут за их интересы.

Об этом на русофобской сходке в Киеве, посвящённой второй годовщине войны против России, заявила военнослужащая ВСУ нацистка Людмила Менюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Менюк пожаловалась, что на войне против России погиб её сын, да и она сама потеряла здоровье.

«Для меня война идёт десять лет. В 2020 году я была уволена, и являюсь инвалидом войны второй группы. Моё тело изувечено: я вижу только одним глазом, и слышит только одно ухо. Но 22 февраля 2024 года я пошла в армию, потому что имею опыт», – сказала нацистка.

Она обвинила страны Запада, что те затягивают военную помощь, из-за чего ВСУ терпят поражения.

«Три дня назад я говорила с ребятами из моего подразделения, они под Клещеевкой. Они спрашивали: «Нас слышат, нам помогут? Совсем нет поддержки, нет артиллерии». Я отвечала, что да, нам все обещают, у нас будут снаряды, бронетехника, будут F-16. А вчера их разбомбила российская тяжёлая артиллерия. Пока ещё не нашли их фрагментов. Но я ведь обещала. Это я неправду сказала, или кто-то затягивает?» – добавила Менюк.

Она возмутилась, что украинские дети гибнут за европейские интересы, а те не могут даже дать Украине оружия.

«В Европе идёт война, и воюют украинцы. Мы не просим вас воевать за нас, но дайте нам боеприпасы, технику, вооружение. Этого врага можно только победить, с ним нельзя говорить. Для кого-то это статистика, а для нас это наши родные дети. И они отдают свои жизни за европейские интересы, за нас всех, потому что мы хотим хорошо жить», – подытожила Менюк.