«Не могут наступать ни русские, ни ВСУ»: На выставке дронов заявили о тупике на фронте

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Забуксовавшее контрнаступление ВСУ показало, что фронт к лету 2023 года оказался в тупике – наступать не может ни российская, ни украинская армия. Такие тезисы озвучили на лекции во время слёта операторов и производителей БПЛА «Дронница» организаторы Александр Любимов и Алексей Чадаев.

«Главный итог боевых действий лета 2023 года – осознание всеми позиционного тупика. Мы научились обороняться, но наступать не умеют, пока что, ни они, ни мы. Решающим фактором этого тупика стало качественное повышение точности огня, обеспеченное беспилотной разведкой и корректировкой, а также новых видов управляемых боеприпасов. Для преодоления этого тупика необходимо формирование новой доктрины наступательной войны. В ней беспилотники должны стать сквозной технологией для всех видов и родов войск», – утверждают авторы.

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Они сравнивают ситуацию с началом 20 века, когда была гонка моторизации армии.

«Те, кто не успел в гонку войны моторов, оказались просто списаны со счетов. Сейчас то же самое происходит с развитием беспилотных систем и искусственного интеллекта… Война стала танковой не тогда, когда появились танки, а когда появились танковые дивизии. Современная война будет войной армад дронов, управляемых человекомашинными системами… Армия будущего должна состоять не из людей, а из человекомашинных систем. Людей уже сейчас нужно учить взаимодействовать с машинами, машины – учить и доучивать взаимодействию с людьми… БПЛА сегодня – русский ответ на диалектику нашей демографии и наших амбиций. Даже просто за то, чтобы сохранить себя на земном шаре, нам придется много воевать, но старое присловие про «бабы еще нарожают» больше не актуально. Если в следующей войне останется армия людей, то обменный курс по потерям у такой армии будет в десятки раз выше по сравнению с армией дронов. Поэтому, вместо того, чтобы рожать армию солдат, необходимо создавать армию механических двойников», – утверждают авторы лекции.

Одной из главных проблем применения дронов на нынешнем этапе они называют проблему «дружественного огня» и отсутствия эффективной системы распознавания «свой-чужой».

«Одна из основных трудностей: определиться где свой, где чужой. Так, потери беспилотной техники от своего РЭБ и ПВО зачастую превышают подобные потери от вражеских систем. Но и человеческие потери от неразберихи и «дружественного огня» очень высоки. При этом сами дроны – первейшая противотуманка, позволяющая прояснить боевую ситуацию. Сегодня жизненно необходимы работающие системы опознавания «свой-чужой» В идеале нужны устройства, глянув в которое каждый пехотинец мог бы точно понять все, что положено: свой, стрелять нельзя, глушить нельзя, скорость такая-то».