Не могут воевать вечно: Европа намекает, чтобы Украина уступила территории

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Европейские лидеры корректируют свою позицию по Украине, показывая, что ей нужно переходить к переговорам с Россией и добиваться мира.

Об этом в эфире видеоблога «ПолитЭксперт» заявил эмигрировавший в ЕС украинский политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Европа оказалась бессильна, и в конфликте Украины с Россией, не смогла спрогнозировать этот конфликт, и также это реакция на появление огромного количества, миллионов новых беженцев. Поэтому сейчас правительства в европейских странах начинают каким-то образом пытаться откорректировать свою политику и каким-то образом показать, что есть надежда на примирение между Украиной и Россией, окончание войны даже путем территориальных уступок Украины. Это не нравится украинскому руководству, но понятное дело, что европейцы тоже не могут воевать вечно», – заявил Бондаренко.