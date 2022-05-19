«Не можем гарантировать безопасность»: гауляйтер Харьковшины не рад массовому возвращению беженцев

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Беженцы возвращаются в Харьков и оставленные российскими войсками населенные пункты области. Однако это сегодня еще очень опасно, ведь продолжаются обстрелы. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Телеграм.

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«Люди начали массово возвращаться в Харьков. Мы ежедневно фиксируем железнодорожным транспортом возвращение около 2-2,5 тыс. человек. Это западная Украина, даже из-за границы возвращаются люди. Город оживает, появляется больше автомобилей… Даже люди начинают возвращаться в деоккупированные населенные пункты, однако это на сегодняшний день еще очень опасно. Потому что освобожденные Циркуны у нас и сегодня были обстреляны, как и, по существу город Харьков, ночью подвергся обстрелам Киевский район, где здание ГСЧС, поэтому сказать, что в Харькове абсолютно безопасно мы еще не можем», – рассказал Синегубов.

Также чиновник отметил, что в зоне обстрелов находятся такие населенные пункты области как также Прудянка, Ольховатка, Салтовка и Пятихатки.

«Есть обстрелы наших позиций с территории РФ, в ответ работают наши Вооруженные Силы. Враг сосредоточился на обороне своих позиций. Но, если он почувствует слабость нашей обороны, попытается этим воспользоваться», – сообщил Синегубов.

Гауляйтер области также заявил, что «украинские защитники продолжают успешно контратаковать. Сегодня наши бойцы освободили от оккупантов населенный пункт Дементиевка», – написал Синегубов.