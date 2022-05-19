«Не можем гарантировать безопасность»: гауляйтер Харьковшины не рад массовому возвращению беженцев

19.05.2022  08:38 (Мск), Харьков
Никита Еременко.  
Просмотров:
 
Дзен, Местная власть, Общество, Харьков


Беженцы возвращаются в Харьков и оставленные российскими войсками населенные пункты области. Однако это сегодня еще очень опасно, ведь продолжаются обстрелы. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Телеграм.


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Люди начали массово возвращаться в Харьков. Мы ежедневно фиксируем железнодорожным транспортом возвращение около 2-2,5 тыс. человек. Это западная Украина, даже из-за границы возвращаются люди. Город оживает, появляется больше автомобилей… Даже люди начинают возвращаться в деоккупированные населенные пункты, однако это на сегодняшний день еще очень опасно. Потому что освобожденные Циркуны у нас и сегодня были обстреляны, как и, по существу город Харьков, ночью подвергся обстрелам Киевский район, где здание ГСЧС, поэтому сказать, что в Харькове абсолютно безопасно мы еще не можем», – рассказал Синегубов.

Также чиновник отметил, что в зоне обстрелов находятся такие населенные пункты области как также Прудянка, Ольховатка, Салтовка и Пятихатки.

«Есть обстрелы наших позиций с территории РФ, в ответ работают наши Вооруженные Силы. Враг сосредоточился на обороне своих позиций. Но, если он почувствует слабость нашей обороны, попытается этим воспользоваться», – сообщил Синегубов.

Гауляйтер области также заявил, что «украинские защитники продолжают успешно контратаковать. Сегодня наши бойцы освободили от оккупантов населенный пункт Дементиевка», – написал Синегубов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть