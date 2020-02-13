«Не на кого опереться» – Зеленского окончательно оттёрли от экономики

13.02.2020, Киев, Игорь Петров

Нынешний состав правительства Украины формировался не президентом Владимиром Зеленским, а международными структурами. Во власть попали люди, представляющие их интересы.

Об этом в эфире канала PolitWera заявил аналитик альтернативного экспертного правительства Валентин Землянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нет у Зеленского команды по факту. Эти люди, которые пребывают на сегодняшний день в Кабмине – это люди которые поставлены не им, они поставлены финансовыми корпорациями. Как угодно называйте их – соросятами, грантоедами.

У демократов с республиканцами нет разночтения относительно приоритетов по Украине. Вопрос – насколько, более или менее, будет оказываться давление. В остальном – здесь поставили ребят, причем, мы теперь понимаем по их бэку, что абсолютно без всякой, без всякой предыстории, без всякого интеллектуального багажа.

Это люди, которые должны выполнить поставленную задачу. Абсолютно не случайно вся эта история с землей поднялась, не случайно сейчас, тихонечко под фоном земли, там прошел проект о возможности приватизации 49% ключевых предприятий, включая государственные, включая НАК «Нафтогаз Украины».

Тыхэнько – раз, и лег законопроект. Придет время – мы к нему вернемся. Поэтому Зеленскому не на кого опереться», – резюмировал эксперт.