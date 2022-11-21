«Не на жизнь, а насмерть»: украинский конфликт – часть глобальной энергетической войны

21.11.2022  19:55 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Энергетика


Российско-украинский конфликт является частью глобального энергетического конфликта.

Об этом в интервью ютуб-каналу «ПолитВера» заявил эксперт по энергетике Игорь Алабужин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российско-украинский конфликт является частью глобального энергетического конфликта. Об этом в интервью ютуб-каналу «ПолитВера» заявил...

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«Это подчеркивание для энергодефицитной Европы, что, ребята, вы зря с Америкой. Она вас раздевает и будет раздевать дальше. И никто вам не поможет, потому что энергодефицит в мире нарастает. У нас впервые за историю индустриальной цивилизации уменьшилось количество энергии на душу населения. Это начало длительной тенденции, при которой энергодефицитным странам будет плохо.

А та часть европейцев, которая собралась воевать с Россией до победного конца, у них ясная цель – привести нам «демократическое правительство» и снова положить руку на наши энергоресурсы. Им даже не нужны наши инженеры, а только ресурсы. Если Европа не получит их в ближайшее время, она начнет отсыхать. Потихоньку начнут отваливаться части ее экономического живого механизма. В “саду” будут образовываться зловонные ямы. Они помыслить такого не могут. Это большие цели этого конфликта.

Сам российско-украинский конфликт – продолжение энергетического конфликта, который постепенно нарастал, и в который человечество перешло после финансового кризиса 2008 года», – отметил Алабужин.

Именно из-за энергетической подоплеки кризиса, полагает он, компромисс в нем невозможен.

«Для украинских безумцев очень многое поставлено на карту. Они эту политику вместе со своими лондонскими и вашингтонскими кураторами 8 лет проводили. И сейчас закончить это все бесславным поражением они не могут. Они будут до конца биться, и от них можно ожидать всего, чего угодно. Компромисс невозможен по одной причине – не хватает сырья и энергоносителей для экономики», – заключил Алабужин.

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