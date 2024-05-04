Не надейтесь на линии обороны, без людей они не остановят Россию, – полковник ВСУ

Россия получила стратегическую инициативу над ВСУ и продолжает наступление. Украинское командование зря надеется, что строящиеся на быструю руку линии обороны сдержат натиск.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший командующий Аэромобильных войск Украины полковник Иван Якубец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам нужно остановить, я призываю всех военных руководителей – уважаемые, сделайте выводы. Это очень опасно. Если вы рассчитываете отступать до той линии, которую сейчас строит государство, – вы знаете, миллиарды вкладывают в линию, – так вы посчитайте, сколько территорий вы сдадите, сколько людей и населенных пунктов останется там. Это во-первых, а во-вторых, отступая мы теряем людей, солдат, а потом придется наступать – сколько нам потом будет идти еще. Не нужно надеяться на эти оборонные линии, которые сейчас строятся, потому что они не являются догмой для врага. Он их преодолеет так же, как и сейчас преодолевает оборону.

Если мы там не будем стойко стоять, намертво, если не будем обеспечены минными заграждениями и боеприпасами к артиллерии, а также не будем иметь количество людей в окопах – что это такое, у нас в отделении 2-3 человека, разве такое отделение может вести бой? Это взвод – отделение, а рота как взвод, а батальон как рота обороняется. Это все в три или четыре раза меньше, потому мы несем такие вопросы в последние недели. А они постоянно продвигаются на главном направлении. И тут нужно всем военачальникам понять, что не нужно надеяться на те траншеи, которые там роют в два роста человека – они сами по себе ничего не решают, потому что защищают люди, снаряды, пули. А окопы только содействуют этому», – заявил Якубец.