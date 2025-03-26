Не надо дрочить судьбу и злить Трампа – командир разведподразделения ВСУ

Анатолий Лапин.  
26.03.2025 14:22
  (Мск) , Киев
Просмотров: 758
 
Дзен, Политика, США, Украина


Украине нельзя идти против президента США Дональда Трампа, потому что от его поддержки зависит и поддержка всего остального Запада.

Об этом в эфире видеоблога журналистки Анны Максимчук заявил командир разведподразделения ВСУ Денис Ярославский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине нельзя идти против президента США Дональда Трампа, потому что от его поддержки зависит...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Они не просто так это делают, они хотят настроить Трампа, зная, что он принимает близко к сердцу обиды, против Украины, это их сейчас шанс, и они этим пользуются. А у нас, как ни крути, а Соединенные Штаты остаются нашим партнером, и Трамп будет еще 4 года. Извиняюсь, за 4 года, если Трамп пойдет против нас, или оставит нас и скажет всем остальным оставить, вся Европа покорно опустит головки, и нас начнут так рвать, как еще не рвали.

Ну зачем мы дрочим судьбу? Ну, извиняюсь, не надо этого делать. Надо быть более сдержанными и понимать, что такое глобальная игра, которую сейчас мы должны выиграть. Если мы не выиграем, у нас не будет самосохранения, а мы должны сохранить то, что осталось», – заявил Ярославский.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Март 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить