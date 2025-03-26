Не надо дрочить судьбу и злить Трампа – командир разведподразделения ВСУ

Украине нельзя идти против президента США Дональда Трампа, потому что от его поддержки зависит и поддержка всего остального Запада.

Об этом в эфире видеоблога журналистки Анны Максимчук заявил командир разведподразделения ВСУ Денис Ярославский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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