«Не надо хватать украинцев» – в Киеве предложили набирать для войны «дешёвых негров»

Украинские военные комиссары должны перестать хватать людей на улицах, и развернуть рекрутинговую кампанию в самых бедных странах Африки.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«При уровне зарплаты в нашей армии мы должны серьёзно рассматривать расширение иностранного участия в этой войне. И я говорю не о британских добровольческих бригадах.

Такого уровня зарплаты, как в украинской армии, могли бы быть привлекательны для жителей Африки, Азии. Там много солдат, имеющих опыт разных боевых действий.

Рекрутинг надо проводить, но не во Львове и Киеве. Рекрутинг надо проводить в Сомали, Конго, Йемене», – сказал Бортник.