«Не надо хватать украинцев» – в Киеве предложили набирать для войны «дешёвых негров»

Вадим Москаленко.  
25.12.2023 20:57
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Мобилизация, Национализм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Украинские военные комиссары должны перестать хватать людей на улицах, и развернуть рекрутинговую кампанию в самых бедных странах Африки.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские военные комиссары должны перестать хватать людей на улицах, и развернуть рекрутинговую кампанию в...

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«При уровне зарплаты в нашей армии мы должны серьёзно рассматривать расширение иностранного участия в этой войне. И я говорю не о британских добровольческих бригадах.

Такого уровня зарплаты, как в украинской армии, могли бы быть привлекательны для жителей Африки, Азии. Там много солдат, имеющих опыт разных боевых действий.

Рекрутинг надо проводить, но не во Львове и Киеве. Рекрутинг надо проводить в Сомали, Конго, Йемене», – сказал Бортник.

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