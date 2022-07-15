«Мы не пойдем против России»: в Сербии предупредили нового посла Украины

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Новости Украины

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич встретилась с новым послом Украины в Белграде Владимиром Толкачом, который сменил на посту скандально известного Александра Александровича.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Сербии.

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Напомним, что последний в феврале 2022 года в парламенте Сербии устроил настоящую вакханалию в прямом эфире. В частности, он заявил, что Россия без Украины не может существовать, ее экономика слабее украинской и что война против Киева была объявлена Москвой еще в 1990 году.

Также он в 2021т году на конференции, посвященной 60-летию Движения неприсоединения, обвинил Россию в использовании химического оружия.

С нынешним послом пока обошлось без скандалов. Брнабич выразила «глубокую обеспокоенность» и сожаление по поводу ситуации на Украине и отметила, что между двумя странами и двумя народами традиционно были хорошие и дружеские отношения.

Премьер заявила, что Сербия полна решимости уважать международное право, и территориальную целостность Украины, а также мирное урегулирование споров. Также Белград готов оказать всю возможную помощь и поддержку беженцам с Украины.

Украинский посол поблагодарил правительство Сербии.

На данный момент в Сербии находится около 5 тысяч украинцев, которые прибыли в страну с момента начала СВО. Часть из них получила статус беженцев, другие остаются в стране на общих основаниях. Кто-то использует Сербию как транзитное государство для поиска других вариантов переезда.

При этом приезжие периодически пытаются организовывать антироссийские митинги протеста, которые не находят понимания у сербского народа, связанного с Россией многовековой дружбой.

По мнению главы всесербского движения патриотов Отечества и диаспоры Драгана Станоевича, которым он поделился с корреспондентом «ПолитНавигатора», ожидать чего-то хорошего от нового руководителя дипмисии Украины в Белграде не стоит.

«Прошлый украинский посол Александр Александрович понес в Сербии титул «худшего посла в Сербии». Этот посол успеть обидеть и унизить весь сербский народ, правительство и парламент! Это единственный посол, в отношении которого правительство и президент несколько раз обсуждали вопрос выдворения из Сербии. В парламенте его хотели выгнать депутаты, они свистом реагировали на его выступление. У него получилось вызвать гнев в сербском обществе, в общем он сделал все противоположное его миссии. Новый посол, очевидно, пока что выступает дипломатично, он не пытается вмешиваться во внутреннюю политику и не делает из сербов врагов. Да, мы знаем что правительство Украины сербов считает врагами, и в этом убедились сотни наших граждан, к которым именно как врагам относились на границе», – заявил Станоевич.

Он считает, что встреча нового посла с премьером Сербии была инициативой чиновников в Брюсселе, однако она мало на что может повлиять.

«Это встреча уходящего премьер-министра, который таким образом выполнил задачу Брюсселя. Ясно что посол пытался уговорить Брнабич, чтобы Сербия ввела санкции, возможно, просил обеспечить поставки вооружения в Украину, просил подержать инициативы против России, поддержку в международных организациях. Но все это не решает в Сербии Брнабич, это вопросы президента Вучича. А он по этому поводу много раз высказался, и Украина не сможет получить большую поддержку, чем имеет сейчас, и точно не сможет развернуть Сербию против России, потому что в таком случае в Сербии на улицы бы мог выйти народ, и это вызвало бы огромный кризис вплоть до падения правительства, потому что сам президент Сербии говорил, что в Сербии поддержка России более 80%. И это на самом деле ответ на цинизм Запада и НАТО, которые уничтожили международное право, на которое сейчас ссылаются, совершив агрессию против Сербии, уничтожив страну и теперь пытаяются свою ответственность перебросить на других», – подчеркнул эксперт.

По его словам, сербы на себе почувствовали западную демократию и систему «обороны» НАТО, которое на самом деле совершило преступление и вскрыло ящик Пандоры.

Аналитик убежден, что посол Украины ничего не сможет сделать в Сербии.

«Желаю ему делать то, что может на своем посту, в пользу обеих сторон, не пытаясь стравливать наши народы и исторического союзника Сербии в лице Российской Федерации», – заключил Станоевич.