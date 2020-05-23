«Не надо перед россиянами становиться на колени» – Лукашенко

23.05.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Александр Лукашенко потребовал от специалистов белорусского ВПК создать боевую ракету с дальностью до 300 километров.

Об этом он заявил вчера при посещении опытно-испытательного участка научно-производственного ООО «ОКБ ТСП» в Мачулищах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам нужна своя ракета. Мы не можем создавать оружие, по которому мы будем зависеть от других стран. Если нам Россия выкатывает неприемлемые условия, то представьте, как будут вести себя другие государства. Никто это оружие просто так не даст. Это нам еще повезло договориться с китайцами. Им надо покланяться за это. Но дальше эта зависимость быть не должна. Если по полигонам видите, как себя ведут, то представьте, это же…», – сказал Лукашенко.

Напомним, в Белоруссии гордятся тем, что совместно с Китаем создали ракетные системы залпового огня «Полонез».

Директор «ОКБ ТСП» Геннадий Кирячок пожаловался, что пока не удается договориться с Россией об испытании ракеты, хотя «российский вариант был бы оптимальным с точки зрения логистики». Лукашенко его эмоционально прервал.

«Не надо перед россиянами становиться на колени. Это сигнал. Если наш ближайший союзник мало того, что не согласился с нами ракету эту сделать, полигон не предоставляет, это вопрос», – заявил Лукашенко.

Он посетовал, что «лишних денег нет, но приходится тратиться на оборонку». А разработчики признались, что не укладываются в сроки, но пообещали осуществить первый пуск в сентябре.

«Меня удивляет, что это не супер какое-то производство, не гиперзвуковые ракеты, что мы не можем создать эту ракету», – сказал белорусский президент.

В марте белорусские военные испытали в полете зенитную управляемую ракету для комплекса «Бук-МБ», который, якобы сопоставим по характеристикам с российским С-300 и американским «Пэтриот». Степень локализации этого изделия выше, чем в «Полонезе». Особую гордость разработчиков составляет активная головка самонаведения, которая позволяет выполнять задачи по радиоперехвату на расстоянии до 70 км.

Российский военный эксперт Александр Фадеев утверждал, что Белоруссия сворачивает военно-стратегическое сотрудничество с Россией начиная с 2014 года, переориентируясь на создание вооружений в кооперации с другими странами, начиная со стрелкового оружия и заканчивая белорусско-украинскими гранатометами. Белоруссия уже поставила системы «Полонез» в Азербайджан, не согласовав этот шаг с Россией.