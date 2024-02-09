Не надо победных реляций: о ситуации в тылу говорит положение на фронте – Пинчук

Для существенных изменений на фронте нужны такие же существенные изменения в количестве подготовленного личного состава и техники. Но пока экономика и внутренний уклад в стране не встал на военные рельсы, таких изменений нет.

Об этом каналу LobanIzdat заявил военный эксперт, первый министр госбезопасности ДНР, ныне командир добровольческого отряда БАРС-13 Андрей Пинчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается изменений за эти почти уже 2 года, конечно, они есть, и они довольно значительные. О финальном качестве этих изменений можно будет судить после победы. Но то, что динамика присутствует, нет растерянности, которая, откровенно говорю, была, когда стали происходить определённые процессы, которые характеризовали затягивание истории. Растерянность конечно была, у командного состава, у рядового состава. Были случайные люди, их очень много было в разных местах, так называемые ипотечники – военные и те, что пришли в армию за квартирой, за социальными льготами, но точно не воевать», – подчеркнул он.

По словам эксперта, армия – это такой специфический институт, который в военное время воюет, а в мирное время готовится к войне, учится. А если занимается чем-то еще, этот подход ошибочный.

«Стало намного меньше этой растерянности. Эти случайные люди естественным путём, и неестественным тоже, выпали из военного процесса, слава Богу. Сказать, что совсем всё хорошо, повторюсь, это по итогам, по победе будет видно», – подчеркнул эксперт.

По его словам, сделаны выводы по тактике и стратегии, что существенно повлияло на продвижение на определенных участках фронта и общую картину театра военных действий.

«Возникло понимание того, что не нужно фантазировать. Что война – это механика, арифметика… никакого постмодернизма, никаких фантазий про какие-то новые технологические уклады. Всё должно быть, проистекать одно из другого. Ресурсы определяют характер боевых действий, и это понимание наконец-то сформировалось», – подчеркнул Пинчук.

Он добавил, что даже президент РФ не склонен к шапкозакидательству и говорит о том, что есть проблемы, их надо решать, и они решаются. Не всегда так хорошо, как хотелось бы, но решаются. В этом смысле, конечно, динамика очевидна.

«Война и армия – это не синонимы. Армия, пользуясь старой терминологией – это передовой отряд общества, которое ведет непосредственно боевые действия. А войной занимается все общество. И я считал и до сих пор считаю, что экономика промышленность должным образом не переведена на военные рельсы. Вопрос в том, готово ли русское, российское общество к этому на самом деле. И не навернется ли медным тазом вся система госаппарата при таком переходе. Это очень такой, знаете, своеобразный баланс. Может быть навернётся, но зато мы достигнем военной победы и будем быстро восстанавливать то, что навернулось. Может быть, так. И те, кто принимает решение, судя по всему, уже не готовы дальше рисковать, и поэтому пытаются вот этот хрупкий баланс выдержать. Хотя, если честно, я считаю, что десятой части тех усилий и затрат, которые были за эти неполные 2 года, было бы достаточно для того, чтобы уже СВО было завершено. Но произошло то, что произошло. Риторика, аргументы они все подстроились под то, что ну вроде как так и должно быть, так даже лучше», – указал эксперт.

По его мнению, наверное, в такой системе координат, когда аргументами являются народное хозяйство, политическое спокойствие, какие-то кулуарные процессы, при таком взгляде на ситуацию то, что сейчас происходит, не худший сценарий.

«Мы удерживаем линию фронта. Я далек от шапкозакидательских рассказов, что всё теперь стало хорошо, и мы уже всё победили. Потому что на фронте ты на это смотришь по-другому, на эти победные реляции. На фронте ты на это смотришь через призму, есть ли изменения на линии боевого соприкосновения. Если их нет, тогда возникает очевидный вопрос. А существенных изменений на линии боевого соприкосновения не может быть без изменения каких-то значимых факторов ведения боевых действий. Не может быть такого, что примерно одно и то же количество личного состава, примерно обученного одинаковым образом, сохраняется на линии боевого соприкосновения, и примерный паритет сил вооружения тоже сохраняется. И вдруг раз, и какой-то чудовищный прорыв произошёл, позитивный. Что-то существенно образом должно измениться», – заключил Пинчук.