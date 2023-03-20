«Не надо радужных ожиданий»: политолог о визите Си в Москву

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В ходе визита китайского лидера Си Цзиньпиня, который пройдет с 20 по 22 марта, будут обсуждаться новые контуры мира.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексея Маслова, указавший, что Москва и Пекин испытывают сильное давление со стороны Запада.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Очевидно, что нынешняя ситуация никого не удовлетворяет. И помимо стандартного набора, где есть все, что касается сотрудничества в высокой науке, в современных технологиях, в новейших вооружениях, речь, думаю, пойдет о новых контурах мира, где и Россия, и КНР должны чувствовать себя комфортно», – сказал Маслов «Комсомольской правде».

При этом он считает, что Китай не станет выдвигать свою программу как антизападную и не захочет стать противником Запада.

«Китаю нужны партнеры, которые могут его поддержать не на словах, а на деле. И еще важный момент. Китай никогда за последние десятилетия не вмешивался в спорные ситуации, в конфликты, в которых он сам прямо не участвовал и не собирался участвовать. И то, что сейчас Китай пошел на прямое обсуждение ситуации вокруг Украины, говорит о том, что Пекин рассматривает это как кризис, который может выйти из-под контроля», – говорит аналитик.

Политолог называет столь длительный визит китайского лидера беспрецедентным.

«Это беспрецедентный случай. Обычно китайские руководители путешествуют один или полтора дня. А тут речь идет об очень большой программе», – подчеркивает эксперт.

Впрочем, он выражает сдержанный оптимизм.

«Не надо радужных ожиданий, что Китай решит за нас все проблемы. Пекин решает свои проблемы. Но сейчас они совпадают с нашими. Китай сейчас однозначно высказывается против двух позиций: расширение любых военных блоков – и тут речь не только о НАТО, но и об азиатских блоках. И против монополизации политики или того, что Китай называет «политизация экономики». Для нас обе эти позиции выгодны», – резюмировал Маслов.