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Украинское руководство тратит десятки миллионов гривен на ремонт дорог, которые вскоре окажутся на подконтрольной России территории. Об этом в эфире «5 канала» заявил украинский военный эксперт Дмитрий Снегирев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Для обороны Донецкой области закупили колючую проволоку на почти 12 миллионов гривен. Знаешь протяженность какая? Аж 30 километров. И в это же время в городе Константиновка решили выделить 15,4 миллиона гривен на ремонт дорог по улицам Чехова и Калмыкова. 13 километров до линии боевого столкновения. Идиоты!» – сказал Снегирев.

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«Это называется саботаж. 13 километров до линии боевого столкновения, а 15 миллионов выделяем на дороги. В Луганской области до войны потратили сотни миллионов гривен в дороги, и полное отсутствие инженерно-фортификационных сооружений. Мы их могли удержать на момент широкомасштабного наступления только в промышленном треугольнике. Попасная–Робежное–Северодонецк–Личанск. А область потеряли за неделю. И по тем дорогам за сотни миллионов сейчас ездят российские оккупанты. А что происходит в Константиновке? Ну это уже вопиющее. Туда уже КАБы прилетают, туда уже летит все, что только может лететь. И сейчас уже бои, они пытаются фланговыми охватами обойти Часов Яр», – возмутился эксперт.