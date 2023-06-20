«Не надо строить иллюзий»: востоковед о проблемах российско-китайских отношений

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Россия должна стремиться к тому, чтобы ее экономика не попала в зависимость от более крупной китайской.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.

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Он обращает внимание, что экономика Китая в 10 раз больше, чем российская, а потому нужные три шага, чтобы не попасть в зависимость.

«Первый – максимально быстро развивать свои технологии, то есть делать то, что Китай делал в восьмидесятые-девяностые годы. Китай принимал иностранные предприятия на своей территории, но перенимал технологии. Иногда покупал, иногда крал… Но сегодня Китай во многом самообеспечивается. Нам нужно не просто покупать у китайцев продукцию автопрома, а локализовать производство, переобучать наш менеджмент, наших инженеров», – сказал Маслов в интервью «Московскому комсомольцу».

Кроме того, эксперт убежден, что необходимо максимальное расширение взаимодействия с другими незападными странами, среди которых Индонезия, Малайзия, Вьетнам, Арабский Восток, страны Африки.

«Ну и третий момент – надо привязывать к себе Китай не только за счет торгово-экономических связей. Не нужно, например, бояться выступать с совместных позиций по болезненным для Китая темам – права человека, религиозные свободы и так далее», – говорит аналитик.

Он соглашается, что усилия по предотвращению зависимости от Китая пока недостаточны.

«Они предпринимаются, но они, скажем так, очень запоздалые. То, что у нас называлось разворотом на Восток, оказалось, по сути, разворотом в Китай. Плюс к этому у нас остро не хватает специалистов. Вся наша экономика, вся наша идеология были заточены на работу – или на борьбу – с Западом, поэтому специалистов по странам Востока очень мало. Сегодня с Востоком работает та же экспертная элита, которая занималась Западом. Пройдет время, минимум 5-7 лет, прежде чем мы переучим людей», – прогнозирует собеседник издания.

Он прокомментировал публикации в западных СМИ о том, что российские участники российско-китайского бизнес-форума встретили достаточно холодный прием в Китае.

«Формат форума, на мой взгляд, не очень удачен. Кроме того, российские предложения, как я понимаю, собирались, как всегда, впопыхах, без экспертного обсуждения. Как следствие – китайцы не увидели здесь чего-то референтного для себя. Ведь Китай тоже оценивает, насколько серьезно мы настроены. К этому надо также добавить, что у нас есть плохая традиция – строить иллюзии в отношении Китая и принимать политические декларации за реальность. Китай – страна жесткая. Китай умеет торговаться. И никогда не будет решать наши проблемы за нас, не будет переориентировать свою экономику целиком на Россию. Китайцев надо чем-то заинтересовать, просто ждать, что они нам скажут, бессмысленно», – резюмировал Маслов.