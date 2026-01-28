«Не надо требовать больших прорывов – у СВО другие задачи» – Сивков

Россия стремится не захватить Украину военным путём, а добиться госпереворота в Киеве, свержения Зеленского и смены геополитического курса «незалежной».

Об этом в эфире видеоблога «Книжный день» заявил военный эксперт, вице-президент Академии ракетных наук Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Конечно, хорошо разгромить ВСУ, воздвигнуть российский триколор над Банковой. Все было бы здорово. Но это разгром государства. Для украинцев, и для мирового сообщества как – не освобождение, а как оккупация.

И совсем другой вариант – если тот же самый результат достигается в результате внутреннего взрыва на Украине, ухода Зеленского, прихода качественно новых фигур, которые займут другую политику.

И сейчас то, что в этом деле нам помогают США – это тоже тонкая политическая игра. Если мы в этих условиях начнем резкие телодвижения на линии фронта, резко ускоримся по освобождению всех этих регионов, это может сорвать этот сценарий. Это тоже надо объяснять людям», – считает Сивков.