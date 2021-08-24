«Не нарушая контракт»: РФ лишит украинскую ГТС газа сразу после запуска «СП-2» – киевский эксперт

24.08.2021 18:15 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

С запуском «Северного потока-2», согласно контракту с Киевом, Россия может заплатить по договорённостям до 2024 года, при этом полностью перекрыв транзит газа через украинскую ГТС, поставив, таким образом, Украину в безвыходное положение.

Об этом в эфире «4 канала» заявил завотделом трансатлантических исследований Института мировой экономики и международных отношений НАН Украины Сергей Толстов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сначала возьмем случай с эти газопроводом («Северный поток – 2» – ред.) Да, он достроен фактически и будет запущен в работу. Американо-немецкие договоренности ограничиваются такой договоренностью, что США не будут применять санкции к немецким компаниям, потому что это разрушит трансатлантическое партнёрство между США и их сейчас основным партнёром в Европе. Поэтому этот вопрос определён и решён, – напомнил Толстов. – Поэтому по поводу функционирования газопровода «Северный поток – 2», на мой взгляд, эта договоренность должна рассматриваться как один из маркеров новой ситуации».

Он пояснил, почему эта данность может позволить России не прокачивать ни кубометра газа через украинскую ГТС, что приведёт Украину к энергетическому кризису.

«В международном праве нет права на транзит, такого права в международно-правовых документах не обозначено. Поэтому, если взять контракт, который сейчас существует, то он предусматривает формулу «бери – транспортируй, качай или плати». То есть, что это означает на сегодняшний день – это означает, что используя существующие условия, РФ может не прокачивать через Украину ни одного кубометра газа, заплатить деньги, которые должна платить Россия до 2024 года, и, таким образом, поставить Украину в безвыходное положение. Потому что внутреннего потребления газа недостаточно. Газ, который транспортируется с каких-то европейских хабов, на сегодня такого примера нет. В Свиноуйсце в Польше как канал транспортировки для сжиженного газа он фактически не функционирует. И на Украине будет энергетический дефицит газово-энергетического баланса, который нечем будет покрывать», – подытожил эксперт.