Продолжение войны против России очень дорого обойдётся для простых европейцев, налоги для которых значительно вырастут.

Об этом в Европарламенте заявил депутат от Бельгии Марку Потанге, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Давайте будем честны, НАТО (реально) возглавляет человек, очень похожий на международного гангстера. Трамп обещал вторгнуться в Гренландию и Панаму, уничтожить Иран… и хочет развязать войну, разрушив наши пенсии, наше социальное государство, заставляя нас вкладывать 5% ВВП в войну. 6 тысяч евро на семью в год. Это средняя зарплата бельгийца. Сколько семей вы знаете? Знаете ли вы, какая из них может ежегодно тратить 6 тысяч евро на войну? Дамы и господа, измените свое мнение!», – возмутился Потанге.