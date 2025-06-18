«Не наша война!» – бельгийский депутат призвал Европарламент одуматься и не вкладываться в войну с РФ

Константин Серпилин.  
18.06.2025 22:25
  (Мск) , Страсбург
Просмотров: 181
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Продолжение войны против России очень дорого обойдётся для простых европейцев, налоги для которых значительно вырастут.

Об этом в Европарламенте заявил депутат от Бельгии Марку Потанге, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Продолжение войны против России очень дорого обойдётся для простых европейцев, налоги для которых значительно...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Давайте будем честны, НАТО (реально) возглавляет человек, очень похожий на международного гангстера. Трамп обещал вторгнуться в Гренландию и Панаму, уничтожить Иран… и хочет развязать войну, разрушив наши пенсии, наше социальное государство, заставляя нас вкладывать 5% ВВП в войну.

6 тысяч евро на семью в год. Это средняя зарплата бельгийца. Сколько семей вы знаете? Знаете ли вы, какая из них может ежегодно тратить 6 тысяч евро на войну? Дамы и господа, измените свое мнение!», – возмутился Потанге.

«Вы говорите, что НАТО здесь для того, чтобы защищать нас. НАТО расходует на вооружение в 8 раз больше, чем Россия. Нужно ли нам тратить в двадцать раз больше, чтобы улучшить нашу безопасность? У Европы в четыре раза больше кораблей, чем у России, и в десять раз больше истребителей.

Давайте будем честны, эти деньги нужны не для того, чтобы защитить себя, а для того, чтобы сегодня напасть на Иран, а завтра, возможно, на Китай. Позвольте мне четко заявить, что я не собираюсь приносить в жертву наш народ и наше государство всеобщего благосостояния на алтарь войны. Это ваша война!» – добавил он.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июнь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить