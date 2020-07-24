«Не наша война!» – в Минске опять затянули старую песню Лукашенко

24.07.2020, Москва, Елена Острякова

Высокопоставленные белорусские чиновники продолжают использовать скандальный тезис президента Александра Лукашенко о «не наших войнах», которые вели на территории нынешней Белоруссии Россия и Западная Европа.

В очередной раз на эту тему высказался в эфире телеканала ОНТ председатель парламентской комиссии по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Разум – это характерная черта белорусов. Когда к нам приходили с запада и шли на восток, или с востока шли на запад, мы всегда оказывались в сложной ситуации. Но нация выжила благодаря тому, что мы умели думать», – сказал Рачков.

Напомним, что когда в прошлом ходу тогдашний премьер-министр России Дмитрий Медведев мягко осудил Лукашенко, который в интервью казахскому информационному агентству назвал Великую Отечественную «не нашей войной», в поддержку белорусского президента высказались не только его непосредственные подчиненные, но и тот же телеканал ОНТ.

Пропагандисты тогда утверждали, что Наполеон «пришел на восток уже после того, как российская армия неудачно сходила на запад под Аустерлиц» и первой нарушила заключенный с Францией Тильзитский мир.

В Первую Мировую «немцы сюда пришли после того, как российский царь Николай Второй объявил мобилизацию, что тогда являлось для Берлина объявлением войны».

Что касается Великой Отечественной, то, якобы, «белорусский живой щит» спас Москву.

В сюжете приводились словам историка Шимуковича, который утверждал, что белорусы сражались не против фашизма, а «за выживание как нации».