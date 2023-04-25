Не наступить на «минские» грабли. Почему разговоры о мире с Украиной сегодня преждевременны

Спустя год после не самого удачного начала СВО на Украине в самой России внутренняя примиренческая партия не оставляет попыток прощупать почву для старта проекта, который кто-то из его публичных адвокатов и промоутеров называет «партией здравого смысла», кто-то «партией разумных россиян», а кто-то прямым текстом – «партией примирения» или же «умиротворения». На днях вот в одном из изданий вернувшегося в Россию актера Данилу Козловского просватали даже в публичные лица такой «партии». Один из знаковых сторонников этой линии – политолог и публицист Олег Бондаренко не скрывает сверхзадачи:

«Антитезой (рассерженным радикал-патриотам, – ред.) может стать «партия» умиротворения, примирения. Она нужна России и российской власти, чтобы как-то перевернуть страницу. Думаю, она может объединить вообще всех, кроме радикалов, и партия примирения — это на самом деле партия большинства. Если сформулировать вопрос как «Выступаете ли вы за скорейшее заключение мира?» и провести соцопрос, большая часть россиян это поддержит», – рассуждает Бондаренко на страницах одного из изданий, выражающих эти настроения.

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И, в общем, нет ничего крамольного даже в такой точки зрения. Как говорится, «пускай расцветают сто цветов», главное – в рамках Конституции и УК. В конце концов, автор этих строк не принадлежит к числу мрачных алармистов, требующих от власти войны до победного конца, тотальной мобилизации и новой опричнины. Смущает только одно: примиренческие разговоры ведутся категорически не ко времени и как будто в безвоздушном пространстве, а не на фоне ожидания неизбежной эскалации на фронте. Пока Бондаренко призывает к проведению опросов за мир, США готовят целые батальоны украинских солдат для так называемого «комбинированного вооружённого манёвра» в рамках предстоящего контрнаступления ВСУ. Которое, по словам координатора стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби, стартует уже в «ближайшие недели и месяцы».

Ахиллесова пята разномастных внутрироссийских мирных прожектов состоит в их преждевременности. Такое ощущение, что их авторы спешат непременно запрячь телегу впереди лошади, забывая об известной истине насчет «поспешишь – людей насмешишь». Сейчас же на кону человеческие жизни и само будущее страны.

Еще раз повторюсь: никто не против поиска мирного решения, однако движение к миру и примирению – процесс двусторонний. И работает лишь в условиях, когда мира хотят обе стороны конфликта. И для этого они обе должны дозреть и на практике убедиться в недостижимости максималистских планов абсолютной победы вооруженным путем.

Призывы же к миру и разоружению в одностороннем порядке называются несколько иначе. И в условиях грядущей эскалации на фронте только демотивируют солдат и попахивают пораженчеством.

Впрочем, если учесть, что значительная часть нынешних «примиренцев» в прошлой жизни (то есть до СВО) были ярыми адептами и пропагандистами минских соглашений, все встает на свои места и перестает казаться алогичным. Особенно если учесть, что, как выяснилось постфактум, сами «минские» были путем в никуда, восьмью вырванными годами, в течение которых российское руководство, по признанию президента Путина «водили за нос» и западные и киевские «партнеры».

Нынешние призывы к миру в условиях не одержанной не то что полной, а даже частичной и ограниченной победы выглядят как вполне органичное продолжение вот этой вот «минской» логики – в исполнении людей, которым, очевидно, нравится, когда их страну водят за нос все кому не лень.

Мне кажется, что, будь ты хоть рассерженный патриот, хоть «разумный россиянин», но из собственных ошибок следует извлекать уроки, а не бесконечно наступать на одни и те же грабли. Разве нет?

Скорейшее заключение мира торопить не стоит – для него нужно создать благоприятный фон, поскольку в отличие от Украины, для интересов России все же имеет значение не любой, а лишь вполне определенный итог войны. А заключить мир на любых условиях – невеликого ума дело. Для такого финала не стоило СВО вообще затевать.