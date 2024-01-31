Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Западные медиа бьют тревогу из-за возможного серьезного усиления России после формирования военного «Африканского корпуса». Его костяк, как предполагается, будет состоять из ветеранов ЧВК «Вагнера», которые теперь заключат контракт с Минобороны.

Однако одновременно некоторые российские СМИ выражают опасения, стоит ли отправлять на Черный континент, а не в зону СВО наиболее опытных и мотивированных бойцов?

В Сети уже появилась реклама набора рекрутов в ряды «Африканского корпуса». Западное агентство Bloomberg с тревогой пишет, что подразделение планирует набрать более 20000 военнослужащих к середине 2024 года.

Военный обозреватель Борис Рожин называл вдвое большую цифру – по его данным, «Африканский корпус» будет насчитывать 40 тысяч штыков.

Так или иначе, но опасения «цивилизованного мира» понятны – русские заключают и обеспечивают контракты с государствами материка, вытесняя оттуда западных колонизаторов, столетиями грабивших Африку и по сей день вывозящих оттуда драгоценности и полезные ископаемые за копейки.

Однако ряд российских СМИ также выражают обеспокоенность тем, что наиболее опытные и мотивированные бойцы будут задействованы не в СВО, а на далеком африканском континенте. И это в момент, когда на Украине объявляется тотальная мобилизация, а ВСУ готовятся выставить на поле боя дополнительно 500 тысяч человек.

«С одной стороны, присутствие бойцов на Черном континенте, усиливает позиции РФ, с другой, эти военнослужащие могли бы стать хорошим подспорьем для выполнения задач специальной военной операции», – замечает информационное агентство Rex.

Авторы агентства «Новый день» в свою очередь выражают опасения, чтобы русские бойцы в Африке не стали инструментом меркантильных дельцов, которые наверняка захотят воспользоваться вытеснением западников и самим заработать на контроле над месторождениями нефти или алмазов.

Агентство Rex нашло один утешительный момент – «по условию контракта, перевод военнослужащего из зоны спецоперации России на Украине в Африканский корпус невозможен». То есть, действующие бойцы останутся на своих позициях.

Тем не менее, считают авторы критических публикаций, руководству «Африканского корпуса» стоило бы выступить с разъяснениями насчет нового подразделения, четко пояснив его цели и задачи, чтобы развеять все аргументы скептиков.