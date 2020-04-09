«Не называйте нас псами!» – депутат Порошенко обиделся на обращение в эфире ТВ

09.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Алексей Гончаренко, депутат Верховной рады от фракции Петра Порошенко, устроил скандал в эфире ТВ после того, как экс-министр юстиции Елена Лукаш воспользовалась аббревиатурой его партии «Европейская солидарность», назвав её сокращенно – «ПЁС».

Перепалка произошла в ходе ток-шоу в эфире телеканала «НАШ», где обсуждался спор по поводу огромных зарплат иностранцев в наблюдательных советах украинских государственных компаний, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я хочу отреагировать на милую перебранку представителей «ПСА» Порошенко и «слуги» Зеленского по поводу наблюдательных советов, иностранцев в них, и огромных выплат. Они так бросаются репликами друг в друга: «А давайте уменьшим, а давайте за мой закон проголосуем…», – начала Лукаш.

Ее речь прервал Алексей Гончаренко, которому не понравилось, что его партию сокращенно называют «ПЁС».

«У вас какая-то проблема с собачьей темой, госпожа Лукаш. «ПСА» – это что такое? Расшифруйте», – потребовал он.

Елена Лукаш объяснила, что это аббревиатура от «партия Европейская солидарность» – ПЕС. Однако Гончаренко начал перепалку.

«От вас такая ненависть идёт, госпожа Лукаш. Позади вас стоит икона, но она как-то вам не помогает. Может, смягчила немного, но всё-таки риторика: «случка, пса, соросят».

Надо прекратить так себя вести, это же не красит. Нас же дети могут включить посмотреть. Они же испугаются… Что значит «ПСА», какого «ПСА?», – возмутился депутат.

Однако, когда после небольшой перебранки разговор вернулся к первоначальной теме, Елена Лукаш продолжила называть Петра Порошенко и его команду «псами».

«Я не хочу сидеть и слушать эту ахинею. Я обращаюсь к ведущим – или вы прекратите эту историю с псами, потому что иначе я вынужден буду назвать, если псы, то кто ведёт себя так женского рода?

Есть нормальная, человеческая ритория. На русском языке, или на украинском, пожалуйста, ведите себя прилично. Однако извините, если ваша задача – называть кого-то псами, то больше всего этого заслуживаете вы сами», – потребовал Гончаренко.

«Если вам не нравиться название вашей партии, вносите на съезде его изменение. Пока ваша партия называется «ПЕС» – партия «европейская солидарность», – вынесла встречное предложение Лукаш.

«Я сейчас вашу аббревиатуру, Елена Лукаш, с первыми инициалами, очень хорошо обработаю. Вставлю ещё пару букв посередине, и будет очень хорошая аббревиатура с вашим «Е» и «Л», – пригрозил Гончарук.

Однако тут другие присутствующие эксперты начали возмущаться тем, что передача превратилась «в балаган». Телеведущие попытались прекратить спор и вернуть разговор в конструктивное русло, однако на Гончаренко увещевания подействовали далеко не сразу.