«Не норы, а целые квартиры»: офицер ГУР восхитился «Линией Суровикина»

Анатолий Лапин.  
19.12.2023 15:34
  (Мск) , Киев
Просмотров: 874
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Российские военные построили не просто мощные линии обороны, а целые квартиры в блиндажах.

Об этом в интервью украинской телеведущей Наталье Мосейчук, пропагандирующей ненависть к России, заявил офицер ГУР МО Украины Вадим Пилигрим, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российские военные построили не просто мощные линии обороны, а целые квартиры в блиндажах. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


По словам Пилигрима, то, как оборудована «линия Суровикина», вызывает уважение.

«Я бы не сказал, что там норы – там, знаете, такие, в полном понимании квартиры даже. Там очень классно они зарываются, работают над этим. Я скажу так, что на южном направлении мы передавали в июне, в августе мы передавали, что они зарываются и будет очень тяжело.

Техники очень много нагоняли, но у нас не хватало «Хаймарсов», которые будут более точно поражать эти цели, потому что порядка километров 45 от линии фронта было – та самая «линия Суровикина», которую делали», – сказал офицер.

«И поражал подход, который был. Понимание было, что они эти инженерные сооружения делают очень серьезные, но, когда мы уже увидели видео этих сооружений – ну, это действительно вызывает уважение», – заявил Пилигрим.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть