Российские военные построили не просто мощные линии обороны, а целые квартиры в блиндажах.

Об этом в интервью украинской телеведущей Наталье Мосейчук, пропагандирующей ненависть к России, заявил офицер ГУР МО Украины Вадим Пилигрим, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Пилигрима, то, как оборудована «линия Суровикина», вызывает уважение.

«Я бы не сказал, что там норы – там, знаете, такие, в полном понимании квартиры даже. Там очень классно они зарываются, работают над этим. Я скажу так, что на южном направлении мы передавали в июне, в августе мы передавали, что они зарываются и будет очень тяжело.

Техники очень много нагоняли, но у нас не хватало «Хаймарсов», которые будут более точно поражать эти цели, потому что порядка километров 45 от линии фронта было – та самая «линия Суровикина», которую делали», – сказал офицер.