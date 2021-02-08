«Не нравится – под плинтус!»: Озвучены перспективы для русских Украины

20.02.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

На Украине «под плинтус» должны быть загнаны те, кому не нравится жесткая украинизация и навязывание культурных ценностей.

Об этом в эфире интернет-канала «Апостроф» заявил скандальный львовский телеведущий-националист Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина в Украине» – такой гуманитарный клич, девиз. Потому что я вижу в Украине все, кроме Украины. Когда государство обслуживало не украинский интерес, и не интересы украинцев, а это наша земля, это земля нашей культуры. Все остальные – под плинтус! И дышите спокойно, пока мы не утвердимся.

Это правильно, так пошли страны Балтии, пошли все наши соседи, кстати, так пошла и Россия, и никто там не вякнет, пока русский в России не будет утвержден. Он утвердился, а теперь говорим со всеми. Так и в Украине должно быть.

Эта идея для меня пока что утопичная, но она, я считаю, сакральная. И на это должно много поколений поработать, чтобы, наконец, объяснить всем туподоходящим, что эта земля называется украинской, тут будет украинскиий язык. Не нравится – под плинтус. Тут будет украинская культура, не нравится – под плинтус. Тут будут украинские ценности и национальная память. Не нравится – под плинтус!» – заявил Дроздов.