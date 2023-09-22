Не нужен нам берег литовский: белорусские студенты выбирают Россию

Белорусский президент Александр Лукашенко в четверг собрал крупное совещание по вопросам системы образования. Как он выразился, проводил работу над ошибками. Тем для обсуждения было достаточно, в основном узкопрофессионального характера, но многие СМИ вынесли в заголовки две.

Первая – предложение увеличить сроки обязательной отработки выпускников до пяти, а то и семи лет. Да, в Белоруссии возрождена и продолжает действовать старая советская система распределения. Министр образования предложил распространить ее и на студентов-платников, однако, по крайней мере пока, поддержки не получил. Вторая – слова Лукашенко о том, что наиболее талантливые и перспективные абитуриенты должны быть востребованы в Белоруссии.

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Пожалуй, это повод поговорить о востребованности белорусских абитуриентов и о том, чего хотят сами абитуриенты.

«Где родился, там и пригодился», – пожалуй, глава любого государства хотел бы, чтобы талантливая молодежь вырастала и трудилась на благо этого государства.

И Лукашенко в этом плане – не исключение. Значат ли его слова то, что он – за то, чтобы белорусские выпускники школ оставались учиться только в Белоруссии? Многие успели истолковать сказанное именно так, но из слов президента это совершенно не очевидно.

Как бы то ни было, молодые белорусы ездили, ездят и будут ездить учиться за границу, вопрос лишь в целях, направлениях и последствиях этого для самой Белоруссии. И тут тенденции, наконец, порадовали.

Долгое время белорусская оппозиция говорила о том, что молодежь массово едет в Европу за качественным образованием, подальше от идеологического диктата и обязательной отработки. Отчасти это было так.

В Польше уже больше 10 лет действует программа имени Калиновского (кого же еще), по которой студенты и аспиранты с белорусским гражданством могут учиться в белорусских вузах, получая за это еще и стипендию из карманов польского налогоплательщика.

В Литве – целый Европейский гуманитарный университет, когда-то давно базировавшийся в Минске, но потом лишенный лицензии и «релоцировавшийся» в Вильнюс. Когда в 2020 году произошли беспорядки, много говорилось о толпах белорусских студентов, покидающих родные альма-матер ради учебы в «свободной» Европе.

Вот только реальность спустя три года оказалась совершенно иной. Наиболее талантливые и перспективные белорусские абитуриенты едут не в Польшу или Литву, а в Россию.

Что нужно для того, чтобы стать участником программы Калиновского или студентом БГУ? Только желание и «правильные», по стандартам местных властей, взгляды – русофобию и преклонение перед Западом. Уехав туда учиться, белорусские граждане пользы своей стране уже тоже не принесут. И дело даже не в промытых мозгах, а в том, что их дипломы дома имеют отрицательную ценность – нормальную работу получить с ними нельзя, а вот кучу проблем – запросто.

Да и о качестве такого образования ничего хорошего не скажешь. Ни о каких научных успехах стипендиатов программы Калиновского я не слышал, а вот о попойках и мелком криминале с их участием – еще как.

Что касается ЕГУ, то его и сами литовцы считают шарашкиной конторой, мало общего имеющей с высшим образованием и сохраняющей статус университета лишь в силу политической конъюнктуры. Да и о массовости говорить не приходится. Например, поляки по программе Калиновского принимают лишь по 100 человек в год.

В то же время, для того, чтобы поехать учиться в Россию, нужно действительно быть талантливым и перспективным. Для этого нужно либо пройти по федеральной квоте, либо сдать ЕГЭ. Для белорусского выпускника это отнюдь не тривиальная задача – ведь школьные программы существенно отличаются, нужно, не запуская учебу в Белоруссии, самостоятельно готовиться к экзамену в России еще и по российской программе.

Что касается качества образования – то именно за ним и едут. Поступать стремятся не абы куда, а в учебные заведения, аналогов которым на Родине просто нет. Все-таки, уровень ведущих вузов России значительно превосходит белорусский.

Но, несмотря на сложности, ежегодно ЕГЭ сдают не менее тысячи белорусов. Что касается федеральной квоты, дающей право на стипендию, она за последнее время увеличилась в 18 раз – с 72 мест в 2019 году до 1300 в 2021-м. Всего, по открытым данным, в марте 2023 года в России обучалось более 12,5 тысяч студентов из Белоруссии.

Что касается востребованности таких абитуриентов на Родине, о чем говорил Лукашенко, то многие из них, даже, если останутся в России, не утратят связь с Белоруссией и смогут принести ей пользу. Но многие и вернутся. Есть немало специальностей, в первую очередь, инженерных, по которым в Белоруссии просто нельзя получить конкурентное образование.

Да и пресловутое белорусское распределение тоже свою роль играет – талантливого и амбициозного абитуриента не заманишь, хоть и гарантированной, но обязательной работой на одном месте в течении 5-7 лет, ему интереснее, получив диплом престижного российского вуза, вернуться домой и иметь свободу выбора и реализации своего потенциала.

Таким образом, образование становится весомым фактором сближения народов, формирования того самого единого гуманитарного пространства, о котором уже не первое десятилетие без видимого успеха твердят в кабинетах. Но, чтобы этот фактор заработал в полную силу, нужно решить еще множество проблем. Например, взаимного признания российского ЕГЭ и белорусских ЦТ и ЦЭ, сближения учебных программ, упрощения перехода студентов между российскими и белорусскими вузами.