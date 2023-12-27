«Не нужен нам остров Змеиный! Не нужен и БДК!» – блогер Онуфриенко разошёлся в радиоэфире
Атака на большой десантный корабль «Новочеркасск» больше нужна Киеву для пиара, нежели для реальной военной выгоды. Высадка десанта не планировалась и не планируется, по крайней мере до тех пор, пока в Одессе у противника есть значительные силы.
Такое мнение в эфире «Радио «Комсомольская правда» высказал переехавший с Украины блогер Михаил Онуфриенко (в российских СМИ титруется как «политолог»), передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«У наших противников есть большая беда: они очень много внимания уделяют подобным информационным проблемам и ради этого неизбежно теряют людей. Это касается и острова Змеиный, и левобережья Днепра. Они теряют людей, они бросают туда колоссальное количество, которое перемалывается в «мясных штурмах». Хорошо, давайте это использовать!
Ну не нужен нам остров Змеиный, он реально никакой пользы не приносит. И если мы говорим о нашем военно-морском флоте, то на сегодняшний день, мы не имеем реальных возможностей высаживаться на побережье Одессы или в Приднестровье. Давайте не будем терять корабли, терять наши силы, и будем использовать те преимущества, которые нам предоставляет противник», – сказал Онуфриенко.
«Я согласен с мнением, что наша задача – наносить удары, и Черноморский флот может этот делать. Но есть масса других возможностей, которые нужно использовать. И не нужно ради какой-то непонятной задачи терять корабли. И тот удар, который нанесли нашим войскам в Феодосии, ну ничем нам не помогает и не мешает.
Потому что реально, а что может сделать десантный корабль – высадить десант на побережье? Мы не собираемся этого делать. У нас есть прекрасные возможности, позволяющие наступать», – продолжал свой спич Онуфриенко.
Далее он стал убеждать, что с точки зрения военной науки без десантных кораблей можно взять Одессу.
«Давайте рассуждать чисто гипотетически: если мы нанесём удар из Белгородской области или Брянской, что будет делать противник? Он будет перебрасывать подкрепление, в том числе и из Одесской области.
И вполне возможно, что и без десантных кораблей, и без того, чтобы штурмовать Одессу с моря, мы получим возможность атаковать противника на других направлениях и непосредственно воздействовать на военный контингент в Одессе.
А там, возможно, дойдет очередь до этих кораблей, хотя в это слабо верится. Потому что, скажем, попытки наших противников проводить подобные операции в других районах успехом не увенчались. Американцы пытались высаживать десант в разных местах, но у них не получилось», – уверяет блогер.
Спасибо!
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