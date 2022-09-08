Не нужно иллюзий. Только победа остановит поставки западного оружия Украине – Кунтов

08.09.2022  14:55 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Не стоит особо доверять заявлениям представителей западного блока о том, что их запасы оружия иссякли и они больше не смогут должным образом обеспечивать Украину.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный эксперт, директор Музея ПВО полковник в отставке Юрий Кнутов.

Не стоит особо доверять заявлениям представителей западного блока о том, что их запасы оружия...

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По его мнению, наступление ВСУ на Харьковском направлении козырем для представителей США, которые будут убеждать союзников по НАТО в том, что поставки вооружения уже привели к активизации действий ВСУ.

Он также предполагает, что в той ситуации участники предстоящего заседания на авиабазе Рамштайн вряд ли ограничатся лишь договоренностями о поставках зимнего обмундирования, а могут условиться о дополнительных поставках РСЗО.

Эксперт не исключает, что ракеты ATACMS для HIMARS с дальностью до 300 километров уже находятся на территории Украины и предупреждает, что что их применение выведет военные действия на новый уровень эскалации.

«Видимо, в сегодняшней ситуации нельзя исключить достижения секретного соглашения о поставках Украине также танков и самолетов. Хотя европейские страны уже ссылались на то, что их запасы вооружения иссякли. Но, судя по последним заявлениям представителей США, там готовы к продолжению украинского военного конфликта и в 2023 году, и в последующие годы. И похоже, только убедительная победа армии РФ способна остановить этот спектакль», – убежден Кнутов.

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