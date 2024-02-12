«Не нужно храбрости»: украинский генерал призвал бить в спину РФ

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В прямых столкновениях у украинских войск нет шансов против более ресурсной России, поэтому бить нужно по ее тылам.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил бывший замкомандующего Сил спецопераций, экс-замсекретаря Совбеза Украины генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Кривоноса, террористические атаки ВСУ по инфтраструктуре, штабам и логистике России могут привести к успеху на поле боя.

«Артиллерия, дальнобойные средства поражения, средства разведки и своевременное нанесение ударов по скоплению войск еще до того момента, как они вышли на передний край. Удары по логистическим центрам, по пунктам управления. И то, что два года не делалось, наконец-то начали делать, – это системное разрушение критической инфраструктуры Российской Федерации. Это – самое главное, потому что воевать лоб в лоб на фронте достаточно сложно – у них больше сил и средств. А вот если мы лишим российскую армию своевременного обеспечения топливом, боеприпасами, оружием, техникой, то это значительно улучшит нашу ситуацию. Плюс, разрушая их нефтегазопромышленный комплекс, мы уменьшаем возможности их бюджета, потому что именно за счет нефти и газа в большинстве они пополняют ту численную армию необходимым количеством техники, оружия, боеприпасов. Плюс, платят деньги своим военным. Все значительно более просто – не нужно храбрости, нужна разумность и точечные удары по критическим объектам Российской Федерации», – заявил Кривонос.