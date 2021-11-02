«Не нужно кормить врагов!» – Союз политэмигрантов Украины против помощи Киеву

02.11.2021 23:22 (Мск), Москва, Михаил Рябов

Новости Украины

Россия должна проявить твердость и не помогать властям Украины поставками угля и электроэнергии, тем самым, создав предпосылки для падения правящего националистического режима в Киеве.

Об этом заявила глава Союза политэмигрантов Украины Лариса Шеслер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«После 7 лет тяжелейшего конфликта на Донбассе выясняются главные причины удержания украинской властью слабой украинской экономики. И причины этого – подпорки, которые неизменно подставляла Россия. Еще в 2015-2016 году, сотрудничая с одним российским изданием, я категорически не совпадала с их мнением о том, что постоянно увеличивающийся объем торговых связей России и Украины – это благо для России. Мне было тогда абсолютно ясно, что увеличение торговли с Украиной – это помощь националистической, русофобской, враждебной украинской элите, которая ведет войну на Донбассе, уничтожает русский язык, объявляет Россию оккупантом и агрессором, голосует за исключение России из ПАСЕ и т.д.», – напоминает Шеслер.

По ее мнению, Украина сейчас критически зависит от воли Кремля.

«Совершенно очевидно, что ввезти миллионы необходимых тонн угля Украина этой зимой не сможет. Его и взять негде (Китай скупает все), и логистика доставки угля через порты громоздкая и неподъемная по сравнению с простеньким маршрутом из Донбасса на Украину через Россию», – поясняет Шеслер.

Она напоминает, что, когда Москва в прошлые годы осуществляла поставки, чтобы простое население Украины не замерзало, «каждый раз российская сторона сталкивалась с позицией Киева: «Подай, принеси, пошла вон!».

Шеслер утверждает, что получает множество обращений от оставшихся на Украине единомышленников, готовых терпеть временные неудобства ради смены власти в Киеве.

«Сколько человек из Украины написали мне в личку: «Не нужно давать уголь, газ и электричество Украине! Пусть мы померзнем, пусть остановятся предприятия. Но может тогда до упоровшихся дойдет простая истина – Россия не обязана отвечать добром на плевки и упреки! Она не обязана продавать свой товар зарвавшемуся соседу, который гадит ей под дверь!». И действительно. Представьте, какой-то хам на рынке набрасывается на продавца с картошкой оскорблениями и угрозами, а потом требует продать ему эту картошку. Должен ли этот хам после отказа орать, что продавец решил уморить его с голоду?» – объясняет Лариса Шеслер.