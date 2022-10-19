Не нужно мешаться под ногами у армии – член ОП РФ об эвакуации из Херсона

Новости Украины

Россия стремится сохранить жизни гражданского населения Херсонской области, именно поэтому оттуда объявлено перемещение людей на безопасные территории. При этом, вокруг Херсона будут выстроены мощные оборонительные рубежи, и сдавать областной центр никто не собирается. Но для того, чтобы армия имела возможности маневра, а местное население не гибло – и нужны такие меры.

Об этом в интервью «Ломовке» заявил член Общественной палаты РФ, журналист Александр Малькевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для меня совершенно очевидно, что будут и дальше бить не по военным объектам. Сколько раз я рассказывал, что эти «Хаймарсы» прилетают в гостиницы, жилые дома, ВУЗы, школы, колледжи, общежития. Задача укрофашистов – убить как можно больше гражданского населения. Стратегия, которую реализуют российские войска, нацелена, наоборот, на сохранение человеческих жизней, на минимальные потери. Но при этом ВСУ наступают минимум по трем направлениям. Ежедневно до тысячи человек они кладут там ради виртуальной перемоги, фотографий, отчетов о том, что ВСУ продвинулись на 500 метров, на 300 метров, они жертвуют людьми… Но извините за грубое слово, не надо сейчас мешаться под ногами у армии. И некоторым моим коллегам – журналистам, блогерам, военкорам, кто лезет на передовую хайпануть, сделать какие-то фоточки. Присутствие большого количества гражданского населения затрудняет маневренность военных. Никогда не будет наш солдат прикрываться мирными жителями. Но дать отпор не получится, если в тот или иной населенный пункт зайдут нацисты. Поэтому мирное население должно отойти глубже в тыл… Мы не можем допустить жертв среди гражданского населения. Но, на самом деле, сейчас глобально речь не о Херсоне. Перед Херсоном будут выстроены оборонительные, очень серьезные редуты. Четыре северных района – люди должны временно переместиться в Россию», – сказал Малькевич.