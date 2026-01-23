«Не нужно поднимать авиацию и выводить корабли»: Россия существенно удешевила удары по Украине
Российские удары поставили перед Украиной проблему необходимости отражения огромного числа средств поражения, с чем еще никто не сталкивался в мире.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире видеоблога «Фабрика новостей» сказал замдиректора украинской компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, эксперт по авиации Анатолий Храпчинский.
«Давайте посмотрим, что враг будет использовать сейчас. Он использует большое количества «Шахедов». У него иранский дрон «Каррар» реактивный, который, условно, крылатая ракета. То есть, он может существенно удешевить удары крылатыми ракетами», – заявил эксперт.
Он добавил, что русским можно будет уже не выводить корабли и поднимать стратегическую авиацию для пуска ракет.
«Не нужно использовать дорогостоящие ракеты класса Х-101, которые стоят миллион. Ему достаточно использовать дроны, которые гораздо дешевле стоят. И он сможет масштабировать, сможет их удешевить существенно, как он это сделал с «Шахедом». И это большая, комбинированная угроза», – жалуется Храпчинский.
