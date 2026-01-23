«Не нужно поднимать авиацию и выводить корабли»: Россия существенно удешевила удары по Украине

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Российские удары поставили перед Украиной проблему необходимости отражения огромного числа средств поражения, с чем еще никто не сталкивался в мире.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире видеоблога «Фабрика новостей» сказал замдиректора украинской компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, эксперт по авиации Анатолий Храпчинский.

«Давайте посмотрим, что враг будет использовать сейчас. Он использует большое количества «Шахедов». У него иранский дрон «Каррар» реактивный, который, условно, крылатая ракета. То есть, он может существенно удешевить удары крылатыми ракетами», – заявил эксперт.

Он добавил, что русским можно будет уже не выводить корабли и поднимать стратегическую авиацию для пуска ракет.