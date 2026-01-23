«Не нужно поднимать авиацию и выводить корабли»: Россия существенно удешевила удары по Украине

Игорь Шкапа.  
23.01.2026 14:53
  (Мск) , Киев
Просмотров: 856
 
Дзен


Российские удары поставили перед Украиной проблему необходимости отражения огромного числа средств поражения, с чем еще никто не сталкивался в мире.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире видеоблога «Фабрика новостей» сказал замдиректора украинской компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, эксперт по авиации Анатолий Храпчинский.


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Давайте посмотрим, что враг будет использовать сейчас. Он использует большое количества «Шахедов». У него иранский дрон «Каррар» реактивный, который, условно, крылатая ракета. То есть, он может существенно удешевить удары крылатыми ракетами», – заявил эксперт.

Он добавил, что русским можно будет уже не выводить корабли и поднимать стратегическую авиацию для пуска ракет.

«Не нужно использовать дорогостоящие ракеты класса Х-101, которые стоят миллион. Ему достаточно использовать дроны, которые гораздо дешевле стоят. И он сможет масштабировать, сможет их удешевить существенно, как он это сделал с «Шахедом». И это большая, комбинированная угроза», – жалуется Храпчинский.

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить