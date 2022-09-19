«Не нужно показывать. Нужно брать и делать»: В Севастополе на ТВ призвали Путина «дать военным делать свою работу»

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Демонстрировать «понемногу» боевой потенциал ВС РФ в сегодняшнем остром положении на линии фронта нельзя. Нужно переходить к бескомпромиссной ликвидации бандеровского режима. Требуется перерезать пути снабжения ВФУ путем продолжения ударов по линиям электросетей, питающим железную дорогу Украины.

Об этом в эфире «Первого Севастопольского» высказался заведующий кафедрой истории и международных отношений филиала МГУ в Севастополе Андрей Мартынкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эти удары (по объектам критической инфраструктуры – ред.), о которых президент говорил, что «мы чуть-чуть показали, что можем сделать»… Не нужно показывать. Нужно брать и делать. Ситуация достаточно острая, население освобожденных территорий должно верить в то, что если мы пришли, то там и останемся. Для того, чтобы там остались, должны нанести нормальное военное поражение всей государственной структуре террористического государства Украина. Нормальное военное поражение всех экономических объектов, которые работают на Украину. Вывод из строя, кстати, сети электрической тоже был вынужденной мерой для того, чтобы прекратить быструю перевозку войск Украины с Харьковского направления на тот же Угледар или Херсонское направление. Железные дороги электрофицированы, и быстро вывести их из строя не представлялось возможным. Поэтому удары наносились только по тем электростанциям, которые в этой зоне находятся. Это был чисто военный выбор. Никакого там «эффекта для населения, промышленности» не предусматривалось», – пояснил выступающий.

Он подчеркнул, что именно военной логике подчинялись и удары по плотине в Кривом Роге.

«То же самое с плотиной на Ингульце. Другими силами российские войска бы сделали это, но это было бы крайне затруднительно ликвидировать те понтонные мосты, которые были наведены через Ингулец для снабжения группировки, которая туда прошла, и сопряжено с потерями техники и личного состава. С военной точки зрения, было бы гораздо логичнее разрушить там элемент плотины для того, чтобы увеличить поток воды в Ингульце и снести мосты с наведенными понтонными переправами. Сейчас военным дали это сделать. Так дайте военным делать свою работу нормально! Тогда будет гораздо легче всем», – призвал Мартынкин.