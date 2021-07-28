«Не нужно шапкозакидательства»: Эксперты спорят, может ли ВМФ России угрожать США

28.07.2021, Москва, Максим Карпенко

Российский Военно-Морской флот больше не стоит в местах базирования – он постоянно проводит учения и впервые за всю его историю подходит к американским базам.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил председатель Общероссийского движения поддержки флота, капитан 1-го ранга запаса Михаил Ненашев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ненашев отметил, что Россия способна решать геополитические задачи даже благодаря оснащению новыми видами высокоточных вооружений малых ракетных кораблей, а Тихоокеанский флот вблизи американской базы на Гавайях способен напоминать США об ответственности за провокации в Черном море.

«День флота проходит в других условиях. Вот, все те корабли, которые участвовали в парадах, которые стояли на рейдах наших флотских городов, – это корабли реальной боевой работы в морях и океанах. Практически все корабли сейчас ушли с праздничных рейдов и они уже выполняют те или иные боевые задачи. Вот это сочетание, что флот может показать силу, свой русский Военно-Морской флаг, и флот может праздновать – вот это, мне кажется, новая характеристика, оценка значения Дня ВМФ России в 21-м году. Сейчас все корабли, все офицеры в морях, в океанах. Сейчас уже не надо говорит, где находится флот – пообщайся с теми, кто служит, и он тебе расскажет, что из морей не выходят. Мы никогда за пределами полигонов не применяли крылатые ракеты. В советские времена только на полигонах испытывали, применяли и так далее. Сейчас мы можем из Каспия, с малого ракетного корабля, у которого водоизмещение до двух тысяч тонн не доходит, мы решаем и геополитические, и стратегические задачи… Мы никогда не приближались, в советские времена в том числе, к американской базе на Гавайях. Сейчас Тихоокеанский флот – да, он, к сожалению, недостаточно укомплектован, но может уже в районе Гавайев – этого никогда не случалось, – вводить зоны ограничения полетов и походов. Это далеко за территорией российских вод, в том числе далеко за территорией российской экономической зоны, в районе Гавайев Тихоокеанский флот, а мы понимаем, какое значение имеет Азиатско-Тихоокеанский регион в 21-м веке, в будущем, он с помощью надводных кораблей, подводных лодок, морской авиации показывает американцам: «Вы доиграетесь со своими провокациями в Черном море, вы доиграетесь со своими провокациями в других регионах – мы пока вам только посылаем предупреждения», – заявил Ненашев.

Бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов настроен куда менее оптимистично.

«Калибры» — это дозвуковые ракеты. Они сбиваются, так же как «Томагавки» и «Гарпуны», легко и просто», – напоминает эксперт.

Он призывает воздержаться от «шапкозакидательства».

«Не стоит недооценивать противника и заниматься шапкозакидательством: это чревато. Боевые возможности флота США несоизмеримы с нашими. В его составе 10 атомных авианосцев — ни один флот в мире не имеет даже одного корабля сопоставимой мощности (у России, для сравнения, только 1 авианосец, спущенный на воду 30 лет назад). А кроме того, 10 крупных десантных кораблей, выполняющих роль морских баз для вертолётов и самолётов вертикального взлёта, 57 ударных многоцелевых подводных лодок — носителей тяжёлых ракет. Корпус морской пехоты США насчитывает 202 тыс. военнослужащих и может быть переброшен в любую точку мира по приказу президента страны без согласия на то Конгресса. «Под ружьём» у НАТО 12 авианосцев (из них 10 — США), 22 атомных ракетных крейсера и 36 нестратегических атомных подлодок», – перечисляет Комоедов.