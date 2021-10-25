Не оккупант, а спаситель, или Как русские туристы подпитывают экономику Грузии

25.10.2021 14:59 (Мск), Тбилиси, Леван Лежава

Все бывшие советские республики, попавшие после распада СССР под западный патронаж, прошли один и тот же путь деиндустриализации. «Цивилизованному Западу», как выяснилось, абсолютно не были нужны новые страны, обладающие развитой промышленностью и сельским хозяйством.

Не миновала эта участь и Грузию, чья прекрасно развитая и сбалансированная в советское время экономика благодаря усилиям собственных властей, четко выполняющих руководящие директивы от высоких западных покровителей, уже давно отошла в область исторических преданий.

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Спасение Грузии, перманентно переходящей из одного кризиса в другой, виделось в развитии туризма. Говоря о туризме, в нашем случае правильнее использовать не термин «развитие», а «возрождение», так как советская Грузия славилась своими морскими, горными, бальнеологическими курортами, живописнейшими маршрутами. Ежегодно на отдых и лечение в Грузию приезжали миллионы отдыхающих изо всех уголков Советского Союза.

На фоне общей экономической разрухи и упадка возрождение туризма было, безусловно, позитивным шагом, хотя никак не могло стать панацеей. Эту простую истину легко доказала пандемия, поставившая перед мировым туризмом ряд серьезнейших проблем.

Но положение Грузии резко ухудшалось тем обстоятельством, что ее политическая элита тяжело поражена недугом намного более опасным, чем свирепствующий сегодня ковид. Имя этой смертельно опасной для Грузии болезни – оголтелая русофобия.

По взмаху западной дирижерской палочки все – сменяющие друг друга власти, большинство СМИ – уже три десятка лет усиленно лепят из России образ «врага», «оккупанта», который только и занят нанесением Грузии «ущерба» с целью ее полного уничтожения в дальнейшем. То, насколько эти теоретические постулаты соответствуют реальным фактам, продажных политиканов и таких же журналюг, особо не интересует.

А реальные факт таковы, что благосостояние Грузии, способность ее населения просто выживать в экстремальных условиях и сегодня во многом зависит от той самой России, на которую так старательно пытаются повесить ярлык «врага» и «оккупанта».

Дело в том, что значительная часть грузинского экспорта идет в Россию, около двух миллионов граждан Грузии находятся на заработках в РФ. А их денежные переводы домой выводят Россию на первое место на первое место по этому показателю среди всех остальных стран мира, где работают грузины.

В ожидании туристического бума грузинские власти – хоть правящая «Грузинская мечта», а особенно оппозиционное «Единое национальное движение» – проводили на Западе дорогостоящие рекламные пиар-компании, предлагали западным туристам различные льготы и преференции. Но не смотря на все эти меры, массового нашествия западных туристов не произошло.

По числу посещений уверенное лидерство сохранили именно туристы из Российской Федерации. Лишь за сентябрь текущего года Грузию посетило 33 139 российских туристов, рост составил 649,2% (по сравнению с аналогичным периодом за сентябрь 2020 года).

Напомним, что иностранные граждане, которые путешествуют воздушным транспортом из любой страны, могут въезжать в Грузию, предъявив на границе лишь справку об антиковидной вакцинации.

Сегодня ни для кого не секрет, что выезд из Российской Федерации в Грузию по «Верхнему Ларсу» (сухопутная граница) ограничен распоряжением российского правительства. У граждан России для поездки должны быть веские основания: лечение, работа или учеба. Туризм в этот список не входит. Даже за годы запрета прямого авиасообщения между Грузией и РФ, российские туристы по-прежнему остаются лидерами по количеству визитов в Грузию. Они добираются в Грузию через третьи страны – Азербайджан, Армению, Белоруссию, Украину.

Причем между ними и идущими на втором месте турками есть большая разница. Турки, приезжая в Грузию и особенно в Аджарию, останавливаются в турецких отелях, питаются в турецких ресторанах и кафе, играют в турецких казино и развлекаются в турецких увеселительных заведениях, многие из которых обладают весьма сомнительной репутацией с точки зрения нравственности.

Разумеется, возникает вполне закономерный вопрос: а, чем именно так завлекает турок Аджария? Ответ прост – на территории Турции строго запрещено функционирование казино и борделей. Как говорится, запретный плод – сладок, а в Аджарии все дозволено!

Из грузинского туризма, как это ни парадоксально, львиную долю прибыли извлекает именно Турция. Пользы от российских туристов местному населению значительно больше. Российские туристы заполняют практически все ниши: от фешенебельных отелей, небольших гостиниц семейного типа до найма комнат и квартир местных жителей.

Многочисленные представители частного извоза доставляют туристов к различным историческим достопримечательностям и подавляющая часть этой категории опять-таки состоит из российских туристов, которые оставляют в Грузии значительно большие денежные сумму, чем представители других стран СНГ или стран Европы.

Парадокс конечно, но получается, что сегодня граждане РФ приезжают, гостят, поддерживают своей национальной валютой некую экономическую стабильность Грузии, власти которой в далеко недружественно относятся к северному соседу. И в этом случае ответ прост до примитива – обычному туристу нет дела до напряга, который царит на политической арене грузино-российских отношений. Он прекрасно видит, что в бывшей советской республике к нему относятся достаточно положительно да и сами грузины дистанцируется от политических тем.

Особенно важным представляется то обстоятельство, что эти деньги прямо попадают в семейный бюджет местных жителей. Разумеется, из-за турецкого засилья в грузинской экономике значительная часть денег российских туристов из Грузии уплывает в Турцию, но это уже, разумеется, не вина россиян. За это должны отвечать грузинские власти.

Несмотря на все попытки максимально обострять отношения между Россией и Грузией, для подавляющего большинства россиян Грузия остается близкой, православной страной, с народом которой они исторически связаны миллионами дружеских уз. Остается только надеяться на известное высказывание: «Политики приходят и уходят, а народы остаются».