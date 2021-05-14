«Не опция, а необходимость»: военный эксперт о базе РФ в Судане

14.05.2021, Москва, Максим Никифоров

Сегодня военные базы за рубежом — не опция, а необходимость для государства, претендующего на звание великой державы. Таким мнением поделился военный эксперт Андрей Прокаев.

Сейчас в центре внимания всего экспертного сообщества, как в России, так и за рубежом, находится Судан, где планируется создать пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ. 16 ноября Владимир Путин дал поручение подписать от имени России соглашение о строительстве ПМТО.

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И несмотря на то, что все необходимые соглашения уже заключены, Запад пытается торпедировать их, в том числе распространяя фейки о заморозке строительства российской базы. Тем не менее, Россия твердо намерено реализовать планы по созданию ПМТО. О роли и значении этого объекта рассказал военный эксперт Андрей Прокаев.

«Сегодня военные базы за рубежом — не опция, а необходимость для государства, претендующего на звание великой державы. Роль военных объектов сводится не только к развертыванию там войск, но и к демонстрации своего присутствия и влияния. Это позволяет эффективно проецировать силу на страну размещения и регион в целом», — объяснил военный эксперт.

В качестве примера он привел Соединенные Штаты Америки, военная инфраструктура которых простирается почти по всему земному шару.

«Если в африканской или азиатской стране находится даже небольшая американская база передового развертывания (FOB), то это – явный сигнал: территория находится в зоне интересов Вашингтона. Все ключевые решения там не могут приниматься без учета позиции Белого дома, который вдобавок приобретает статус ключевого партнера», — сказал Прокаев.

По словам эксперта, отсюда вытекает и другой важный момент: подобные объекты теперь не обязаны быть огромными сооружениями, и для демонстрации флага достаточно даже нескольких строений.

«Поэтому у России сейчас есть масса возможностей закрепиться в других государствах через размещение там пунктов материально-технического обеспечения или договора о совместном базировании на военных аэродромах. При относительно небольших вложениях можно прямо очертить зону своих национальных интересов, а впоследствии — расширять там культурное и экономическое влияние. Именно так и поступают другие страны с зарубежными базами: Франция, Турция, Великобритания, ОАЭ и, естественно, США», — отметил военный эксперт.

В заключение он добавил, что Россия уже обладает успешным сирийским опытом эксплуатации военной инфраструктуры за рубежом. Упускать и не использовать его – непозволительная роскошь для страны, претендующей на роль великой державы.