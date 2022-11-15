«Не «ошибка Путина», а прорыв ВСУ к Крыму» – в Киеве взбешены формулировками американцев

15.11.2022  00:05 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина, Херсон
Новости Украины

После выхода российских войск из Херсона, ВСУ взяли под полный огневой контроль Левый берег Днепра, вплоть до непосредственных коммуникаций с Крымом.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский «военный эксперт» Дмитрий Снегирев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

После выхода российских войск из Херсона, ВСУ взяли под полный огневой контроль Левый берег...

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Эксперт очень бурно отреагировал на публикацию Американского института изучения войны, что ВСУ должны воспользоваться «ошибкой Путина» на Херсонщине, чтобы продолжать контрнаступление.

«О какой «ошибке Путина» речь? Вывод российского контингента на Левый берег – это соответствующая действиям ВСУ, которые создали подобный прецедент, поскольку речь о том, что контроль над логистической составляющей оккупационной армии, а говорится о понтонных переправах и мостах, позволяет говорить об успешном характере деоккупации Правого берега. Поэтому вкидывать подобные тезисы в украинское информационное пространство так называемому, я подчёркиваю, институту изучения войны – не стоит!», – верещал Снегирев.

Он добавил, что теперь открывается дорога «для прорыва к Крыму», и это исключительно «заслуга ВСУ».

«Речь о том, что после деоккупации Херсона, действительно, ВСУ имеют возможность держать под огневым контролем фактически сухопутный коридор до АР Крым. Учитывая дальность поражения до 85 километров и «Хаймарсов», и РСЗО MARS II, можно говорить о том, что Левый берег Херсона фактически уже под огневым контролем ВСУ. Более того, под огневым контролем и основная сухопутная логистика с АР Крым на территорию Херсонской области.

То есть создаётся предусловие для деоккупации уже Левого берега Херсона и успешного продвижения ВСУ в направлении Крыма. Это подтверждает британская разведка и американские специалисты. Неслучайно генерал Ходжес заявил о том, что, наконец, ВСУ, а не «ошибка Путина», о которой сообщает так называемый институт, именно ВСУ создали все предусловия для деоккупации уже АР Крым»», – страдал украинский «эксперт».

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