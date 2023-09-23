Несмотря на огромные человеческие потери, Киев должен продолжать войну несмотря ни на что.

Об этом в эфире интернет-канала киевского пропагандиста Дмитрия Гордона заявил бывший министр культуры Украины и боевик ВСУ Евгений Нищук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это страшная картина, когда я узнавал о тех, кого знаю – Левина, молодого актёра Пашу Ли… этот круг всё рос и рос: и Роман Ратушный, и «Да Винчи», и «Верхогляд».

Уже тысячи тех, кого я знал, и они уже только в памяти, в молитвах и воспоминаниях», – сказал Нищук.