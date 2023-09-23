«Не останавливаться» – Нищук жалуется, что на войне с Россией погибли тысячи его друзей

Вадим Москаленко.  
23.09.2023 22:13
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Россия, Украина


Несмотря на огромные человеческие потери, Киев должен продолжать войну несмотря ни на что.

Об этом в эфире интернет-канала киевского пропагандиста Дмитрия Гордона заявил бывший министр культуры Украины и боевик ВСУ Евгений Нищук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на огромные человеческие потери, Киев должен продолжать войну несмотря ни на что. Об...

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«Это страшная картина, когда я узнавал о тех, кого знаю – Левина, молодого актёра Пашу Ли… этот круг всё рос и рос: и Роман Ратушный, и «Да Винчи», и «Верхогляд».

Уже тысячи тех, кого я знал, и они уже только в памяти, в молитвах и воспоминаниях», – сказал Нищук.

Однако он заявил, что Украина должна продолжать кровопролитную войну.

«Это очень мотивирует, мы не должны останавливаться. Никаких так называемых «промежуточных договорённостей» не может быть ни в коем случае. Мы должны выйти на границы [1991 года], как бы долго это ни продолжалось», – добавил бывший министр.

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