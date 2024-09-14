«Не остановили Путина!» – в Киеве обвиняют Обаму и Меркель в начале СВО

Вместо того, чтобы признать ошибочность отказа от достижения компромиссов с Россией, что вылилось в кровавый конфликт и сотни тысяч жертв, в Киеве продолжают искать виновных извне – причем, теперь к традиционным нападкам на Москву прибавились претензии к Вашингтону, Берлину и Парижу.

С соответствующим трактатом в эфире «Радио НВ» выступил эксперт украинского Центра оборонных стратегий Александр Хара, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хочу напомнить, что угрозы применить ядерное оружие начались не два года назад, а в 2014 году. Путин и сам это говорил, когда приказал привести в готовность ядерные силы, чтобы удержать Запад от вмешательства в войну и незаконную аннексию Крыма», – сказал Хара.

«К сожалению, в то время Барак Обама, Ангела Меркель и Франсуа Олланд, их не нужно было особо сдерживать, они самосдержанные. И поэтому они являются одними из архитекторов этой катастрофы, которая происходит на Украине уже два с половиной года. Потому что они ничего не сделали для того, чтобы сдержать Россию от аннексии, и ничего не сделали, чтобы поддержать Украину оружием, боеприпасами и другими вещами. Путин понял, что можно угрожать Западу и делать, что вздумается в военном плане. И сейчас мы имеем второй этап этого конфликта», – добавил он.