«Не остановимся ни перед чем» – Кулеба грозит России серьёзными последствиями

15.02.2022  19:20 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Украина
Новости Украины

Положительный ответ президента РФ Владимира Путина на запрос депутатов Госдумы о признании ЛДНР будет означать, что Россия «выйдет» из Минских соглашений.

Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Положительный ответ президента РФ Владимира Путина на запрос депутатов Госдумы о признании ЛДНР будет...

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«Заверяю, мы используем все имеющиеся дипломатические механизмы, согласно которым Россия должна объяснять свои действия и нести за них ответственность. Мы не остановимся ни перед чем, чтобы остановить Россию. Что касается признания российской Госдумой так называемых ЛДНР, хочу ещё раз напомнить неизменную позицию Украины.

В случае одобрения решения о признании, Россия де-факто и де-юре выйдет из Минских договорённостей со всеми сопутствующими последствиями. Мы уже предупредили об этой позиции наших партнёров», – угрожал Кулеба.

Примечательно, что согласно Минским соглашением, Россия является одним из гарантов безопасности, но никак не стороной конфликта, заключавшей данные договорённости.

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