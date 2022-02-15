«Не остановимся ни перед чем» – Кулеба грозит России серьёзными последствиями

Положительный ответ президента РФ Владимира Путина на запрос депутатов Госдумы о признании ЛДНР будет означать, что Россия «выйдет» из Минских соглашений.

Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Заверяю, мы используем все имеющиеся дипломатические механизмы, согласно которым Россия должна объяснять свои действия и нести за них ответственность. Мы не остановимся ни перед чем, чтобы остановить Россию. Что касается признания российской Госдумой так называемых ЛДНР, хочу ещё раз напомнить неизменную позицию Украины.

В случае одобрения решения о признании, Россия де-факто и де-юре выйдет из Минских договорённостей со всеми сопутствующими последствиями. Мы уже предупредили об этой позиции наших партнёров», – угрожал Кулеба.