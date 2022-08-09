Не оставим ни куска от «незалежной» Украины – Вассерман

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Новости Украины

Россия не должна оставить от Украины ни одного кусочка земли. В противном случае – на этой неподконтрольной части, без сомнения, возникнет антироссийское формирование.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил депутат Госдумы РФ, одессит Анатолий Вассерман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Должен заранее предупредить – этими территориями дело не ограничится. Поскольку громадное большинство граждан Украины – русские, профессиональные украинцы, то есть, те, кто пытаются извлечь выгоду из отделения Украины от остальной России, вынуждены действовать против интересов большинства своих сограждан. Именно поэтому Украина, отдельная от остальной России, неизбежно скатывается в действия против всех русских, в том числе и против сопредельных с ней частей России», – отметил он.

«Поэтому, до тех пор, пока остается в мире хоть какой-то клочок территории, имеющий право называться независимой Украиной, этот клочок останется источником повышенной опасности и для самой Украины, и для всей остальной России. Поэтому идея денацификации и демилитаризации в принципе несовместима с оставлением какой бы то ни было независимой Украины», – заключил Вассерман.