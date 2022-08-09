Не оставим ни куска от «незалежной» Украины – Вассерман

09.08.2022  18:57 (Мск), Севастополь
Анатолий Лапин.  
Просмотров: 646
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Россия не должна оставить от Украины ни одного кусочка земли. В противном случае – на этой неподконтрольной части, без сомнения, возникнет антироссийское формирование.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил депутат Госдумы РФ, одессит Анатолий Вассерман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия не должна оставить от Украины ни одного кусочка земли. В противном случае –...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Должен заранее предупредить – этими территориями дело не ограничится. Поскольку громадное большинство граждан Украины – русские, профессиональные украинцы, то есть, те, кто пытаются извлечь выгоду из отделения Украины от остальной России, вынуждены действовать против интересов большинства своих сограждан. Именно поэтому Украина, отдельная от остальной России, неизбежно скатывается в действия против всех русских, в том числе и против сопредельных с ней частей России», – отметил он.

«Поэтому, до тех пор, пока остается в мире хоть какой-то клочок территории, имеющий право называться независимой Украиной, этот клочок останется источником повышенной опасности и для самой Украины, и для всей остальной России. Поэтому идея денацификации и демилитаризации в принципе несовместима с оставлением какой бы то ни было независимой Украины», – заключил Вассерман.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть