25.11.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
нацизм, Политика, Россия, Украина, экстремизм
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«Не отдадим Москве»: Украинская пропаганда пришла на помощь русскому неонацисту


Бежавший из России неонацистский экстремист Максим Орешников задержан в Индонезии по запросу Москвы.

«Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге сообщил сотрудник украинского телеканала «1+1», киевский пропагандист Андрей Цаплиенко.

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«Украинского общественного деятеля, блогера и музыканта выдают по запросу Российской Федерации. 6 ноября 2020 гражданина Украины Михаила Орешникова по требованию РФ задержал Интерпол в аэропорту Джакарта (Индонезия). Друзья и коллеги Михаила многократно обращались в МИД Украины, но их вмешательство в дело оказалось мало. На днях может произойти экстрадиция Михаила в Россию. Ситуация становится критической», – опасается пропагандист.

Он отмечает, что в 2014 году Орешников выступал против воссоединения Крыма с Россией, а в июле 2014 года появился на пункте пропуска «Бачевск» и попросил предоставить ему политическое убежище в Украине. Украинское гражданство он получил в 2016 году.

«В аэропорту Джакарта при задержании у него были изъяты украинские документы, а в акте задержания и последующих документах его записали гражданином РФ. Ему было запрещено связываться с украинским посольством и первые недели держали в одиночной камере с ограничением в любых правах (связь, прогулки, информация).

Некоторые мои коллеги упрекают Михаила его участием в российском националистическом движении «Реструкт». Но, когда он оказался в Украине, то, по его словам, увидел «менталитет, противоположный рабскому и советскому». Надеюсь, сказал искренне. Как бы там ни было, сегодня он украинский гражданин, а Украина должна стоять за своих. Просьба ко всем СМИ – распространить информацию об экстрадиции Орешникова. Не отдадим украинца Москве», – призывает Цаплиенко.


Отметим, что Орешников не просто националист, но нацист.

Так, в Чебоксарах он проводил акции под лозунгом «Социал-национализм – это порядок».

Также он был судим за попытку поджечь российский пункт милиции в 2009 году.

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