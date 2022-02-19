Не отдадим ни дюйма территории НАТО, но не Украины, – вице-президент США

19.02.2022  19:14 (Мск), Мюнхен
Владимир Гладков.  
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Дзен, Донбасс, Политика, Россия, США, Украина
Новости Украины

В случае масштабной операции армии России по принуждению Украины к миру, максимум, на что может рассчитывать Киев со стороны коллективного Запада, – это беспрецедентные санкции против Москвы.

Об этом на Мюнхенской конференции заявила вице-президент США Камала Харрис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В случае масштабной операции армии России по принуждению Украины к миру, максимум, на что...

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«Если Россия вступит на Украину, США вместе с нашими партнёрами и союзниками наложат на Россию беспрецедентные экономические издержки», – заявила она, сорвав шквал аплодисментов присутствующих в зале.

Американка подчеркнула, что в данном случае Вашингтон обязан выполнить обещанные экономические меры против России.

«Наши санкции будут далеко идущими. Мы возьмём под прицел финансовую отрасль, мы будем нацеливаться на тех, кто соучаствовал в этом вторжении. Будьте уверены: применение этих жёстких и скоординированных санкций будет наносить огромный удар. Но мы не остановимся на экономических мерах, мы будем и дальше укреплять наши союзные действия на восточном фланге.

Мы уже вместе предприняли шаги для укрепления сдерживающего фактора и укрепления коллективной обороны. Мы перебросили шесть тысяч американских военнослужащих в Румынию, Польшу и Германию, восемь с половиной тысяч военнослужащих в США поставлены в боевую готовность», – угрожала представитель Вашингтона.

Тем не менее, она заявила, что за Украину воевать никто не будет.

«Как сказал президент Байден, наши силы не будут участвовать в боевых действиях внутри Украины, но они будут защищать каждый дюйм натовской территории», – пообещала Камала Харрис.

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