«Не отражает реалий!» – Эрдоган в ООН призвал упразднить действующий Совет безопасности

Константин Серпилин .  
19.09.2023 23:34
  (Мск) , Нью-Йорк
Просмотров: 80
 
Дзен, Общество, ООН, Политика, Россия, Скандал, Турция


Поскольку даже Совет безопасности ООН больше не выполняет своих основных функций, сложившийся миропорядок не соответствует изменившимся реалиям и должен быть пересмотрен с учётом интересов всех стран.

Об этом в ходе выступления на генассамблее ООН заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Поскольку даже Совет безопасности ООН больше не выполняет своих основных функций, сложившийся миропорядок не...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Мы призываем создать такую международную систему, которая работала бы на благо всего человечества. Это видение находит всё большее и большее количество сторонников», – сказал Эрдоган.

По его мнению, даже Совет безопасности ООН уже устарел, поскольку не отражает интересы большинства стран.

«Институты, созданные после Второй мировой войны, больше не отражают современных реалий. Совет безопасности перестал быть гарантом безопасности, он олицетворяет политические стратегии только пяти стран.

Последние события на Кипре показали провал этого международного института», – добавил турецкий президент.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть