«Не отражает реалий!» – Эрдоган в ООН призвал упразднить действующий Совет безопасности

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Поскольку даже Совет безопасности ООН больше не выполняет своих основных функций, сложившийся миропорядок не соответствует изменившимся реалиям и должен быть пересмотрен с учётом интересов всех стран.

Об этом в ходе выступления на генассамблее ООН заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы призываем создать такую международную систему, которая работала бы на благо всего человечества. Это видение находит всё большее и большее количество сторонников», – сказал Эрдоган.

По его мнению, даже Совет безопасности ООН уже устарел, поскольку не отражает интересы большинства стран.

«Институты, созданные после Второй мировой войны, больше не отражают современных реалий. Совет безопасности перестал быть гарантом безопасности, он олицетворяет политические стратегии только пяти стран. Последние события на Кипре показали провал этого международного института», – добавил турецкий президент.