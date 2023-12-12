Не отступать и не сдаваться: Что привезёт Зеленский из США

Вчерашнее выступление в Пентагоне, где Зе встретили стоячими овациями, в какой-то мере закрыло личный гештальт украинского президента, связанный с недостатком международного паблисити в последние полгода – его уже давно не приглашают на «разогрев» всяких премий и кинофестивалей, и даже анонсированное заранее выступление по видеосвязи на закрытом заседании конгрессменов, как мы знаем, пришлось отменить.

Как ни обидно людям с Банковой, но повестка практически всех встреч Зе на Капитолийском холме действительно крутится вокруг денег, давая украиноскептикам из Конгресса типа сенатора Джея Вэнса основания для хлестких и уничижительных комментариев «в телевизоре» насчет того, что нечего, мол, принимать всяких блатных и нищих, которые едут за подачками.

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Интересна тональность оценок в The Economist, посвятившем визиту большой материал под названием «Владимир Зеленский пытается вывести Конгресс из паралича»:

«Вопреки всем мрачным и обреченным сценариям, Украина не пала. Украина жива и здорова», — заявил Зеленский под аплодисменты и бурные овации. Но как долго Украина сможет продержаться? Спустя год, когда Зеленский совершает очередную поездку в Вашингтон, мрачные настроения возвращаются. По словам чиновников, актер, ставший военным лидером, является лучшим защитником своей страны. Но в эти дни друзья Украины становятся все более унылыми».

И еще одна показательная цитата:

«Ослабление поддержки Украины со стороны Запада совпадает с растущими проблемами для Зеленского внутри страны: провал контрнаступления Украины с целью прорыва российских линий; экономическое давление, поскольку Россия проводит очередную зимнюю атаку на электроэнергетическую систему Украины, используя ракеты и беспилотники; и возникновение внутриполитических расколов. Ухудшение ситуации на любом из этих фронтов, скорее всего, приведет к обострению других».

Украинского президента еще ждут в Конгрессе и, учитывая разницу во времени между США и Москвой, пока неясно, сбудется ли прогноз The Wall Street Journal (WSJ), написавшей, что Зе столкнется там «с менее доброжелательной, чем в 2022 году, аудиторией».

По оценке издания, Зеленский будет выступать перед американскими законодателями на фоне того, что военные действия на поле боя «зашли в тупик», а «некоторые законодатели и все большая часть американской общественности начинают относиться скептически» к дальнейшей помощи Украине.

Белый дом уже предупредил, что США планируют выделить Украине два последних пакета военной помощи до конца года, после чего кубышка для Киева будет исчерпана. При этом у конгрессменов остается все меньше времени, поскольку если ничего не решится в ближайшие 10 дней, то к украинскому вопросу на Холме вернутся лишь в начале января – впереди маячат рождественские каникулы, прерывать которые американские випы ради Украины не станут.

Республиканцы, как пишет The Wall Street Journal, хотят, чтобы Зеленский четко изложил свою «стратегию победы», если она у него есть и выступают за «более разумное» финансирование военных нужд ВСУ.

«Я пытаюсь добиться того, чтобы финансирование было правильного объема, но мы видим, что обе стороны упираются. Они продолжают просить обо всем», – цитирует газета сенатора-республиканца от Калифорнии Майка Гарсию.

Другие его коллеги прямым текстом говорят, что пакет военной помощи удастся согласовать и принять лишь в 2024 году.

Тем не менее, совсем без денег (вернее, без их обещания) Зеленский домой не уедет. Со встречи в том же Вашингтоне с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой Зе унес в клюве решение Фонда о выделении Незалежной кредита почти на миллиард долларов. В сравнении с реальными потребностями Украины – мелочь, не стоящая даже упоминания, но приятно.

Обещая деньги, МВФ не витает в розовых облаках, и разработал для Украины три сценария дальнейшего развития ситуации: базовый, негативный и позитивный.

По негативному военный конфликт затянется до конца 2025-го, что приведет к падению ВВП в следующем году на 5%. В базовом сценарии война окончится в 2024-м. В этом случае предполагается, что в следующем году ВВП страны вырастет на 3–4%, в 2025-м — на 6,5%. Что же до позитивного сценария, то его зарубил на корню сам Зеленский, отказавшись от немедленного прекращения огня и перехода к переговорам.

Максимальным успехом Зеленского, если оценивать его вояж по киевской шкале координат, станет сегодняшний тет-а-тет с Байденом, давший основания пропагандистам Банковой отрицать всякие намеки на то, что их шеф уже списан в расход, как клевещут в российском СВР.

Правда, поскольку встреча была в формате «не для прессы», о чем там говорили в реальности можно лишь фантазировать. Вплоть до таких смелых предположений, что это Байден искал у Зе поддержки накануне завтрашнего заседания Палаты представителей Конгресса, намеренной проголосовать по резолюции об импичменте «Сонного Джо».. Как прогнозирует Reuters, вероятность результативного голосования довольно высока – ведь палату контролируют республиканцы.

По данным американской прессы Зеленский сегодня в Белом доме озвучит Байдену некий разработанный Офисом на Банковой и опирающийся на военные поставки от западных союзников план наступательной операции ВСУ на 2024 год. Неизвестно тот ли это план, о котором сегодня написала The New York Times, или другой.

Если речь идет об одном и том же плане, то, по версии «информированных источников» газеты, разработали его не умы с Банковой, а высокие американские военные чины: для запуска «обстоятельных консультаций между ВСУ и Пентагоном» в Киев прибыл целый «трехзвездочный» американский генерал-лейтенант Антони Агуто-младший, который командует поддержкой Украины с территории Германии. Он проведет «значительное время на месте», чтобы лучше оценить обстановку.

Ожидается, что детали новой военной стратегии будут проработаны сторонами в форме военной игры, которую проведут в немецком Висбадене, где находится одна из американских баз в ФРГ. При этом американские советники якобы настаивают на консервативной стратегии, которая предполагает удержание контролируемой ВСУ территории, увеличение запасов и сил в течение года, а также строительство укреплений (так вот откуда растут ноги соответствующих мегаидей Зеленского насчет очередной «стены» от России!)

Эту стратегию, по словам американских чиновников, на которых ссылается NYT можно обозначить как «удерживай и наращивай». Предельно упрощая: чтобы выиграть войну Украине совсем не обязательно возвращать военным путем 20% потерянной территории. Первоочередная и более важная цель – повысить самодостаточность Киева на фоне непоняток с деньгами от США и склонить Россию к участию в переговорах на невыгодных ей условиях в конце 2024-го или начале 2025 года, когда в Белый дом въедет уже новый хозяин.

Если еще проще, то американцы предлагают украинцам существенно повысить для России цену СВО с тем, чтобы ее сворачивание стало выгоднее ее продолжения. Теоретически это возможно, но на практике это будет означать кратное усиление террористическо-диверсионного компонента в деятельности ВСУ и украинских спецслужб, ведь с новыми масштабными наступлениями посаженной на голодный паек Украине придется завязать.