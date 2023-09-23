«Не отвечает требованиям эпохи» – Лавров в США раскритиковал ООН

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ООН нуждается в реформировании или замене на более актуальную организацию.

Об этом в ходе выступления на генеральной Ассамблее ООН заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Назрело скорейшее реформирование существующей структуры глобального управления. Она давно не отвечает требованиям эпохи. США и их союзники должны отказаться от искусственного сдерживания перераспределения голосующих квот в МВФ и Всемирном банке, признав реальный экономический вес стран глобального юга. Следует также незамедлительно разблокировать работу органа по урегулированию споров Всемирной торговой организации. Всё более востребованным становится и расширения Совета безопасности исключительно через расширение недопредставленности в его составе стран мирового большинство – Азии, Африки и Латинской Америки. Важно, чтобы новые члены Совета безопасности, как постоянные, так и не постоянные, пользовались авторитетом и в своих регионах», – сказал Лавров.

«Пора рассмотреть и более справедливые методы формирования Секретариата ООН. Действующие долгие годы критерии не отражает реальный вес государств в мировых делах, и искусственно обеспечивает запредельное доминирование граждан стран НАТО и ЕС», – добавил министр.

По его словам, новые объединения должны быть основаны на справедливых принципах равенства, консенсуса и баланса интересов – и такие международные организации уже существуют.

«Это, прежде всего, БРИКС, существенно нарастивший своё авторитет, и получивший поистине глобальное влияние. На региональном уровне налицо ренессанс таких организаций, как Африканский союз, Лига арабских государств, и другие структуры. В Евразии набирает обороты гармонизация интеграционных процессов в рамках ШОС, ОДКБ, ЕврАзЭС, СНГ, китайского проекта «Пояса и пути». Происходит естественное формирование большого евразийского партнёрства, открытого для участия всех без исключения объединений и стран нашего общего континента. Но позитивным тенденциям противоречат всё более агрессивные попытки Запада сохранить господство в мировой политике, экономике и финансах», – подытожил Лавров.