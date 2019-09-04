Не отвертелся: Бацьке из Киева грозят крымскими санкциями

04.09.2019, Москва, Елена Острякова

Бежавший из Крыма бывший министр курортов автономии Александр Лиев пригрозил санкциями предприятиям, находящимся в ведомстве управления делами президента Белоруссии, из-за того, что ялтинский санаторий «Белоруссия» участвует в российских тендерах.

Об этом он заявил в интервью финансируемого на средства Запада оппозиционного телеканала «Белсат», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Санаторий своей деятельностью нарушает законодательство. Это дает основания для санкций в отношении государственных предприятий, которые находятся в ведомстве администрации президента Республики Беларусь», – предупредил Лиев.

Беглый бывший министр также грозит санкциями и проблемами гражданам Белоруссии, которые надумают приехать в Крым не через территорию Херсонской области.

Белорусские прозападные оппозиционные СМИ пытаются раздуть скандал по поводу того, что санаторий «Белоруссия» в Ялте, который принадлежит управлению делами президента Белоруссии, принимает участие в российских тендерах в «оккупированном Крыму».

В сентябре 2015 года санаторий был зарегистрирован в реестре юридических лиц России и начал платить налоги в российский бюджет, пользуясь, по мнению оппозиционеров, «украинскими ресурсами».

«И де-факто и де-юре Беларусь признает Крым как территорию Российской Федерации – на уровне документооборота. Участвует в системе госзакупок и предоставляет услуги госслужащим РФ», – то ли возмущается, то ли злорадствует журналист газеты «Новое время» Денис Ивашин.